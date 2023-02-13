蕾哈娜「懷第二胎」超級盃舞台補妝！網笑：奶粉錢要賺夠
美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）跨足美妝界多年，2017年創立化妝品品牌Fenty Beauty，已有6年沒出專輯、5年沒公開演出。2021年大方認愛饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢），並於2022年5月迎來兩人第一個孩子。豈料才不到一年的時間，她在台灣時間13日擔任超級盃中場表演嘉賓，一登場「孕肚」就超吸睛，她也證實已懷上第二胎。
娛樂中心／綜合報導
只見蕾哈娜綁著高馬尾、以一身大紅色連身工裝服裝出場，氣勢十足。她將12首經典歌曲組合成13分鐘的表演，讓全場嗨翻。值得一提的是，她還直接在台上用自家品牌的化妝品補妝，補完接著拿回麥克風，動作自然又流暢，讓大批粉絲笑翻直呼：「老娘自己來打廣告啦」、「不忘美妝企業家身分」、「被補妝笑到」、「奶粉錢要賺夠」。
孕肚有些明顯的蕾哈娜，整場演出的動作不大，在表演時甚至將外套拉下，並用手順勢摸了隆起的肚子，舞蹈動作內也有摸肚的元素，讓大批網友瘋猜「是否又懷孕」。根據外媒《The Hollywood Reporter》報導，在表演結束後，蕾哈娜的工作人員接受訪問時也證實她已懷了第二胎的好消息。（編輯：郭佩蓉）