蔣萬安拜訪228家屬 綠議員轟：當市長才要裝腔作勢？
本土團體台灣國家聯盟於昨日宣布，中斷與北市府合辦二二八紀念活動，原因為市長是蔣家後代蔣萬安。而日前蔣萬安曾拜訪二二八受難者家屬，文化局長蔡詩萍稱這是「上了一堂他必須補修的課」，台北市議員何孟樺今（13）日於臉書砲轟，事件過去多久了才想到要「補修」，當市長前也未曾為了國民黨或蔣家向社會大眾懺悔，「當了市長才要這樣裝腔作勢？」
記者陳威叡／台北報導
何孟樺表示，蔣萬安是假挺促轉真擺爛，痛批他別再吃受難者家屬豆腐，提到蔡詩萍前幾天發文，講述蔣萬安與二二八受難者家屬見面，說這是「上了一堂他必須補修的課」，但她認為，蔣萬安在轉型正義這題根本就是死當。
何孟樺說，先不論蔣萬安因為姓蔣獲得多少政治紅利，二二八過去多久了，蔣萬安才想到要找受難者家屬「補修」，但在當市長前也未曾為了國民黨、或甚至蔣家做的糟糕事跟社會大眾好好懺悔，「為甚麼當了市長才要這樣裝腔作勢？」若真挺轉型正義，就不會在立院表決促轉條例68次中只投1次贊成票。
何孟樺表示，蔣萬安現在當了市長，該做一點實事表達對二二八的「不容閃躲」，結果不僅對蔣介石銅像移除毫無反應、被拒絕合辦二二八紀念活動也不當作一回事，到現在更沒有看到蔣市府主動提出甚麼具體政策，就只會吃受難者家屬的豆腐，好一個「不容閃躲的責任」。
何孟樺認為，對蔣萬安來說二二八或許只是危機處理的一題，但對受難者家屬來說卻是椎心刺骨的痛，幾十年前的帳還沒算，加害者後代現在還要再吃一次受害者後代的豆腐，真是荒謬至極。