中職／猛獅季票來了！票價超值18000元

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2. 可觀看2023年統一7-ELEVEN獅隊例行賽臺南主場共45場賽事。
3. 例行賽事活動贈品優先保留，可至大門口季票服務處兑換。
4. 遇特殊加價主題日不需另行加價，若遇主題日「專屬套票」部分需額外支付差額，方能領取「套票贈品」
5. 享有2023年統一7-ELEVEＮ獅隊臺南主場季後賽或總冠軍戰門票優先購買權，單場次限購2張。
6. 加贈2023年統一獅主場例行賽平日門票免費兌換券6張(台南、澄清湖、花蓮、嘉義市、天母均可使用，不含國定假日)
另外，今年球隊也特別推出「豪華年度季票」票價新台幣22,000元，除了提供專屬座位選購外，將製作2023統一獅豪華季票專屬證件，並享受12大好康：
1. 2023年統一7-ELEVEN獅隊例行賽臺南主場專屬座位。
2. 可觀看2023年統一7-ELEVEN獅隊例行賽臺南主場共45場賽事，持專屬證件從台南球場大門口進出，本證件嚴禁轉讓、販售，限本人使用。
3. 擁有2023統一獅選手實戰球衣1件，球衣款式可選定2023年統一獅教練、選手任何一位，將於3.29~3.31於台南球場售票口或4.3統一獅主場開幕戰，挑選其中一日現場套量尺寸(M~4XL)，專屬訂做服務。
4. 例行賽事活動贈品優先保留，大門口專屬服務台進行兌換。
5. 遇特殊加價主題日不需另行加價，若遇主題日專屬套票部分需額外支付差額，方能領取套票贈品
6. 享有2023年統一7-ELEVEn獅隊主場季後賽或總冠軍戰門票門票最優先購買權，單場次限購4張
7. 加贈2023年統一獅主場例行賽平日門票免費兌換券6張(台南、澄清湖、花蓮、嘉義市、天母均可使用，不含國定假日)
8. 擁有2023獅卡LionCard乙張(需先註冊萊恩酷酷卡會員後，於2023.03.03起一併升級為獅卡會員)
9. 每週二至週四統一獅台南主場賽事開放16:00進場欣賞賽前球隊練習。(不含國定假日)
10. 每週二至週四統一獅台南主場賽事，每場抽出幸運一位豪華季票持有人擔任勝場ＭＶＰ頒獎者，每人限參加一次。(不含國定假日)
11. 擁有參加豪華季票專屬活動（2023 年上、下半季賽程各舉辦一次），將另行公告。
想要搶購2023年統一獅台南主場「一般年度季票」及「豪華年度季票」，將於2.14(三) 12:00~2.28(三) 23:59，於全台統一超商ibon售票系統或網路平台開放訂購。