飼育員疑「飼料消失」？是鸚鵡也懂情人節 全叼去撩妹妹
明天就是一年一度的西洋情人節了，臺北市立動物園祝福天下有情人終成眷屬！至於有心儀對象卻遲遲不敢表白的人，不妨走一趟「鸚鵡交誼中心」，讓折衷鸚鵡單身漢教你怎麼「撩妹」！
編輯中心/綜合報導
住在臺北市立動物園「鸚鵡交誼中心」的折衷鸚鵡，由於空間限制加上族群管理等因素，目前並沒有繁殖的規劃，因此雌雄個體都是分開居住的。某天保育員在進行動物個體調度時，將兩隻雌性的折衷鸚鵡「草莓」和「石榴」換到第二活動場，沒想到竟引起隔壁鄰居騷動，原本住在第一活動場內的雄性折衷鸚鵡們，個個都顯得很「嗨森」！
折衷鸚鵡們經過幾天的相處，保育員察覺自從草莓和石榴搬到隔壁後，第一活動場內的飼料總是被吃得一乾二淨，不過感覺單身漢們卻還是很餓？保育員一度懷疑「消失的飼料」可能是被不請自來的鼠輩們偷吃，於是餵食後靜靜躲在隱蔽處觀察，這才發現原來雄性折衷鸚鵡們竟會將食物叼到網邊，餵給雌性的草莓和石榴享用，想要獲得青睞。
折衷鸚鵡是自然界中從外表就能分辨雌雄的一種鳥類，雌鳥體色為鮮紅色，雄鳥則是亮綠色。雌鳥的個性較為害羞、喜歡獨處，在野外，雄鳥有將食物帶給雌鳥的行為。恍然大悟的保育員於是貼心地將第一活動場內的食物增量，好成全折衷鸚鵡雄性單身漢們的用心良苦，讓牠們有機會去追求「隔網愛情」，自己也能夠吃好吃飽。（編輯：李惠婷）