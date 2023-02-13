《閃電俠》首支預告登場！「退休蝙蝠俠」重現江湖

改編自DC漫畫，由華納兄弟影業推出的超級英雄電影《閃電俠》，由導演安迪馬希提（《牠》系列電影、《母侵》）執導，並由伊薩米勒飾演本名為貝瑞艾倫的超級英雄閃電俠，今（13）日在美國超級盃賽事上曝光官方預告。
記者黃雅琪/綜合報導
在《閃電俠》中貝瑞使用超能力回到過去，想要改變已發生的事件，卻衝擊了時空秩序。當貝瑞試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中；在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服一位退休的蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人，儘管他可能找錯了人。到頭來，貝瑞為了拯救他所在的世界，返回他所知的未來，唯一的希望就是用盡生命賽跑，但他最後做出的犧牲足以拯救整個宇宙嗎？
《閃電俠》其他卡司包含：耀眼新人薩莎卡勒、麥可夏儂（《子彈列車》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》）、朗李文斯頓（影集《勞德謬克》、《厲陰宅》）、瑪莉貝爾維杜（影集《菁英殺機》、《你他媽的也是》）、科蕾西克萊門斯（《查克史奈德之正義聯盟》、《我的寶貝》）、安潔陶依（《城市上空的烏鴉》、《超人：鋼鐵英雄》）及麥可基頓（《蜘蛛人：返校日》、《蝙蝠俠》）。
《閃電俠》的製片是芭芭拉馬希提，編劇是克莉絲汀哈德森銀幕故事改編自DC角色，並由約翰法蘭西斯達利與強納森高斯汀負責。監製則是托比艾默瑞奇、濱田沃特、蓋倫瓦斯曼和瑪麗安娜詹金斯。導演安迪馬希提的幕後創意團隊包含：攝影指導亨利布拉漢姆、製作設計保羅德納姆奧斯特伯里、剪輯傑森巴蘭坦及服裝設計亞歷珊卓拜恩，配樂則是班傑明沃爾費許。《閃電俠》預計今年6月在台灣上映。