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阿圓飛泰國「被路人吃豆腐」！她嚇傻還原經過：不敢生氣

▲阿圓近日到泰國旅遊，似乎是因為洋裝太過性感，在拍照時竟然被路人吃豆腐。（圖／翻攝自阿圓IG）
▲阿圓近日到泰國旅遊，似乎是因為洋裝太過性感，在拍照時竟然被路人吃豆腐。（圖／翻攝自阿圓IG）

娛樂中心／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以拍攝南韓生活主題走紅，加上擁有甜美臉蛋、E級火辣身材，IG更坐擁47萬人追蹤，人氣相當旺。時常透過社群媒體分享生活的她，近日到泰國旅遊，豈料似乎是因為洋裝太過性感，在拍照時竟然被路人吃豆腐，讓她驚呼：「嚇到了！」網友們也紛紛回應：「放開那個女孩」、「那隻手很不ok耶」。

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▲YouTuber阿圓因姣好外貌及不做作的個性，廣受粉絲歡迎，IG更是累積超過47萬人追蹤。（圖／翻攝自阿圓IG）
▲YouTuber阿圓因姣好外貌及不做作的個性，廣受粉絲歡迎，IG更是累積超過47萬人追蹤。（圖／翻攝自阿圓IG）
阿圓昨（12）日在IG發文，分享自己這幾天在泰國旅遊的瑣事和美食，「榮登我目前覺得最好吃的一餐，簡單50元的船麵，泰國的丸子怎麼那麼吸湯好吃～今天拍攝真的從頭到目前都很搞笑，完全是綜藝之神降臨的一支片！」此外，她也透露到泰國旅遊真的不用帶什麼衣服，「來這邊買便宜到不行，如果敢殺價就更便宜了，昨天在恰圖恰買的洋裝，好像200元吧，基本上是回台灣應該很難穿出門的款式，也只有度假勝地才敢這樣穿」。

▲阿圓近日到泰國旅遊。（圖／翻攝自阿圓IG）
▲阿圓近日到泰國旅遊。（圖／翻攝自阿圓IG）
只見阿圓在泰國買的淡粉色短洋裝胸前超深V，特殊綁帶設計更引起無限遐想， 下方還有微微開一個小洞，使深邃事業線、S曲線和白皙美腿一覽無遺。不過似乎是洋裝太性感，阿圓在河邊拍照時，突然有一位路人湊近跟她合照，手還緊緊摟著她的手臂，阿圓當時雖然嚇到，不過仍禮貌露出笑容，不過突然「被吃豆腐」也讓阿圓忍不住在文末驚呼：「他自己湊過來跟我拍照，但直接摟嚇到了啦～真的嚇到我了」。

▲阿圓在河邊拍照時，突然有一位路人湊近跟她拍照，手還緊緊摟著她的手臂。（圖／翻攝自阿圓IG）
▲阿圓在河邊拍照時，突然有一位路人湊近跟她拍照，手還緊緊摟著她的手臂。（圖／翻攝自阿圓IG）
貼文及照片一出，網友也紛紛留言：「姐姐好辣」、「辣翻阿圓好適合粉紅色（我暈）」、「阿圓好適合這洋裝」；也有網友對於路人行為感到非常不滿：「還是要帶蔡哥出門比較安全」、「放開那個女孩」、「給我把手放開」、「之前我也試過，去泰國酒店泳池和朋友一起游泳的時候，當我們拍照的時候有一個外國人直接走過來摟我腰拍照，嚇到」、「那隻手很不ok耶」、「很不尊重人耶，感覺在吃豆腐」，對此，阿圓也親自回應：「希望羽球隊一起來，太熱情真的嚇歪，他感覺很可怕，我也不太敢生氣，嚇到，還是要有男生一起可能比較安全」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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