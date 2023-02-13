阿圓飛泰國「被路人吃豆腐」！她嚇傻還原經過：不敢生氣

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只見阿圓在泰國買的淡粉色短洋裝胸前超深V，特殊綁帶設計更引起無限遐想， 下方還有微微開一個小洞，使深邃事業線、S曲線和白皙美腿一覽無遺。不過似乎是洋裝太性感，阿圓在河邊拍照時，突然有一位路人湊近跟她合照，手還緊緊摟著她的手臂，阿圓當時雖然嚇到，不過仍禮貌露出笑容，不過突然「被吃豆腐」也讓阿圓忍不住在文末驚呼：「他自己湊過來跟我拍照，但直接摟嚇到了啦～真的嚇到我了」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言：「姐姐好辣」、「辣翻阿圓好適合粉紅色（我暈）」、「阿圓好適合這洋裝」；也有網友對於路人行為感到非常不滿：「還是要帶蔡哥出門比較安全」、「放開那個女孩」、「給我把手放開」、「之前我也試過，去泰國酒店泳池和朋友一起游泳的時候，當我們拍照的時候有一個外國人直接走過來摟我腰拍照，嚇到」、「那隻手很不ok耶」、「很不尊重人耶，感覺在吃豆腐」，對此，阿圓也親自回應：「希望羽球隊一起來，太熱情真的嚇歪，他感覺很可怕，我也不太敢生氣，嚇到，還是要有男生一起可能比較安全」。（編輯：郭佩蓉）
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