最帥星二代「開房女網紅」床照外流！網友：吳亦凡2.0
22歲「最帥星二代」陳飛宇是《霸王別姬》導演陳凱歌、「最美貂蟬」陳紅的兒子，因為臉孔神似吳亦凡，出道之後迅速走紅，還曾經和歐陽娜娜傳緋聞，今（13）日卻遭爆料與女網紅「是亦琳呀」祕密交往，親密床照在網路上曝光。
記者羅凌筠/綜合報導
微博帳號「超能攝影陽陽」發文爆料，陳飛宇從2021年起和「是亦琳呀」在一起，多次在長沙酒店開房間，照片中陳飛宇不著衣物躺在床上熟睡，露出赤裸的臂膀，女網紅甜蜜依偎在他的胳肢窩旁，拍下多張纏綿被窩的床照，對比照片中裸男嘴角的痣，與陳飛宇相似度高達99%。
「是亦琳呀」在短影音網站擁有21萬粉絲，據網路上的個人資料來看，她是畢業於清華大學的高材生，比陳飛宇大了4歲，臉蛋清秀白皙，笑起來可愛嬌憨。她從2017年起就是陳飛宇粉絲，曾被捕獲到在陳飛宇身邊跟拍他的身影，不過也有網友爆料她其實已婚，讓陳飛宇背上「小王」的罪名。
由於陳飛宇跟吳亦凡長相神似，連偏好女網紅的情史也如出一轍，網友看了紛紛評論「吳籤2.0」、「這也太高清了，陳飛宇長得像凡凡就算了，怎連被小g娜爆床照的劇情都那麼像」、「咱就是說，別最後蹲監獄也學那個男人哈」。