王瞳情人節前夕披婚紗！嫁衣鑲滿鑽石 甜靠《豪門》新郎
王瞳跟黃文星配合民視八點檔《市井豪門》拍攝婚紗照，只見兩人拚命對食物擺POSE，原來這是為了劇中的食品公司拍攝商品形象照，兩人以往拍戲有不少披婚紗的情節，王瞳表示這一次要對不同食物做表情，一開始會不好意思，後來兩人玩開後就神速把戲拍完。被問到情人節怎麼度過？王瞳表示最近班表很滿，應該一整天都在拍戲；而黃文星則是等收工後，再準備驚喜給老婆。
記者羅凌筠/綜合報導
王瞳表示最近在《市井豪門》中，因為劇中的姊姊蘇晏霈入獄，導致家裡瀰漫著一股低氣壓，幾乎陪著爸爸天天以淚洗面，相當憂鬱，唯一可以讓她喘口氣的時刻就是去上班，王瞳很開心角色永遠保持著正向的心，所以儘管家裡發生重大變故，還是可以找到出口紓壓，像日前拍攝的商品形象照，她簡直被黃文星逗到嘴角笑痠，加上要對著食物擺POSE，讓她一開始不習慣，但兩人的默契也讓拍攝順利完成。
為了此次的婚紗照，王瞳挑選鑲滿鑽石的白紗，加上小露雙肩，一走出來就被大家狂叫「公主」，她表示原本要選比較低調的款式，但因為設計師建議要跟很多不同的食物合照，藉由鑽石的折射讓食物閃閃發光，現場導演以及攝影師，也大讚王瞳跟黃文星的專業，直讚兩人拍攝的成品簡直可以當新人婚紗照的範本，是送給觀眾最棒的情人節禮物。