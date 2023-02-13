春風遭潑油漆、酒瓶砸頭！《黑教》蔡凡熙：怕變成消波塊
由柯震東執導、蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯合演的犯罪驚悚電影《黑的教育》，日前發布正式海報和預告，揭露更多劇情線索，兄弟比膽量反被追殺，三屁孩暗夜狂奔，刀光下友情見真章，淒厲慘叫混搭淚水、汗水及血水，引爆腎上腺素。玖壹壹團長春風重量級客串演流氓，力挺導演卻在大街被油漆「教訓」，慘不忍睹的模樣，讓動手的蔡凡熙直呼「怕變成消波塊」。
記者黃雅琪/綜合報導
最新預告中，蔡凡熙手提油漆朝春風潑臉的超猛畫面，引爆網友熱議，談起被逼著幹壞事的橋段，蔡凡熙坦言超緊張，因為當天不僅要潑油漆還要加碼拿酒瓶砸頭，他拍攝前先去向春風拜碼頭，沒想到獲得對方阿莎力回應：「沒關係，你就放心潑！」
還好正式拍攝一次成功，讓蔡凡熙鬆了一口氣，打趣笑說：「希望以後我去台中不要變成消波塊。」而片中遭脫衣慘虐快要死掉的「韓吉」宋柏緯也跟春風有不少對手戲，他回憶：「春風哥光站在那邊就很有感覺！一上戲就有大流氓的感覺，我記得有場戲他要踹我一腳，喊卡後立刻跑過來關心我，非常會照顧人。」意外揭露春風私下暖男的一面。
導演柯震東表示，會找春風除了兩人的好交情，也是因為看過對方演出作品，覺得他很有「電影感」。春風在片中飾演黑道老大「興哥」戴立忍旗下的得意助手阿泰，替他掌管江湖事，戲份不多但相當搶鏡，柯震東說：「春風很能調整，我要他高興一點、兇一點，都能給出不一樣的表演。」不過春風即便被稱讚演得好，每次拍完還是會緊張私訊他：「導演，要真的OK耶！不要不好意思講喔！」就怕好友講的是場面話。電影《黑的教育》將於3月10日全台上映。