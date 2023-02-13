言承旭合體劉畊宏跳操！飆汗炸出大肌肉 不見46歲痕跡
46歲台灣男星言承旭，曾以偶像劇《流星花園》走紅出道，並與周渝民、吳建豪、朱孝天組成「F4」，成為亞洲偶像男團始祖。近日，言承旭就受到邀約，與劉畊宏合體直播大跳健身操，結果跳到飆汗的言承旭，脫下外套後意外露出精壯身材，完全看不出46歲的痕跡，掀起粉絲矚目熱議。
娛樂中心/綜合報導
劉畊宏夫婦日前邀請言承旭直播站台，原本3人都穿上白色的羽絨大外套亮相，結果才熱身一段時間後，大家就通通受不了，沒想到脫下外套的言承旭，只穿著一件黑色的無袖運動背心，露出非常精壯的結實二頭肌，胸肌也若隱若現，即便已經46歲，但身材依舊保養的非常好，而且還能跟上劉畊宏的動作。
事後這段直播畫面，意外衝上微博熱搜，大家紛紛討論言承旭的身材，而劉畊宏也透過微博發文笑說，言承旭當天真的跳到嗨，也很難看到他面部猙獰的樣子，最後身材差不多的兩人，直到身高206公分的中國籃球選手孫悅出現，他們才變得跟小孩一樣。
粉絲紛紛留言，「Jerry今晚跳得好開心啊！」、「Jerry好帥，開心的像個孩子」、「劉教練下次再叫言承旭來啦，粉絲還沒看過癮」、「希望以後能多請他來直播」、「哈哈哈你們兩個真的很幼稚。」