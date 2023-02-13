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不明病毒爆發「無預警封院」！金馬影后《疫起》身陷恐懼

▲王柏傑（左）在《疫起》片中飾演醫院胸腔科主治醫師夏正。（圖／翻攝自CatchPlayMovies YouTube）
▲王柏傑（左）在《疫起》片中飾演醫院胸腔科主治醫師夏正。（圖／翻攝自CatchPlayMovies YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

由王柏傑、曾敬驊、項婕如、薛仕凌、李雪主演，金馬獎最佳女主角謝盈萱客串演出的電影《疫起》，日前釋出《疫起》雙男主角前導海報，畫面彷彿被壟罩在一層防護罩中，隔著充滿霧氣的表面，穿著防護衣的男主角王柏傑，透過文案「我也是人，可不可以不勇敢？」暗示身為醫生的他，也會有脆弱的一面；另一款為同樣擔任醫護人員的曾敬驊，透過文案「選擇害怕，你要怎麼救人？」形容他不畏懼病毒，挺身而出的精神。

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▲影后謝盈萱（右）特別客串《疫起》。（圖／翻攝自CatchPlayMovies YouTube）
▲影后謝盈萱（右）特別客串《疫起》。（圖／翻攝自CatchPlayMovies YouTube）
《疫起》前導預告描述醫院內病毒無預警蔓延，引爆一連串的生存危機；飾演胸腔科醫師夏正的男主角王柏傑表示：「《疫起》這部電影的每個角色都充滿故事」，他飾演的醫生夏正，是將每一個角色串聯起來的核心人物；而開拍前透過實地到醫院實習，也深入觀察醫生這個職業的真實面貌，看到許多堅守信念的醫師，令他相當感動。

入圍金馬獎最佳新演員曾敬驊，則飾演懷抱滿腔熱血的醫護人員：「因為這部電影，讓我更欽佩所有的醫護人員，有他們的犧牲與付出，才有今天的大家，也希望觀眾能藉由《疫起》看到我不同以往的演出。」與曾敬驊有精彩對手戲的台北電影節非常新人項婕如詮釋身在危險風暴的她，挺身而出對抗未知的病毒，並且堅守到最後一刻：「相信觀眾可以透過這部電影，理解那些別人的無能為力，以及同理每個人的困難處境。」

▲《疫起》國際版前導海報，王柏傑（左）、曾進驊為封面主角。（圖／CATCHPLAY提供）
▲《疫起》國際版前導海報，王柏傑（左）、曾進驊為封面主角。（圖／CATCHPLAY提供）
另外，片中飾演為調查病毒真相，不惜捲入封院風暴的記者金有中的金鐘視帝薛仕凌則說：「我的使命，是將真相抽絲剝繭為社會大眾報導事實，戰場上每個人都有自己的位置，觀眾可以透過《疫起》這部電影，反思若是你身陷其中，會做出什麼選擇？」

電影《疫起》描述草草結束工作，只想趕回家休息的醫院胸腔科主治醫師夏正（王柏傑飾），在離開醫院後，卻因為一位車禍重傷的急診病患而被緊急召回。夏正的病患，同時也是八卦媒體記者的金有中（薛仕凌飾），因收到風聲聽聞有不知名病毒在各大醫院爆發，為了挖掘獨家，積極的想找出感染源頭，而千方百計住院。男護理師安泰河（曾敬驊飾）與實習醫生李心妍（項婕如飾），為彼此相愛的熱血醫護人員，對自己的工作十分有熱忱，在醫院一待就是好幾天，病毒爆發時，不但遇上了無預警的封院，也面臨了被吞噬的人心，在大家都有可能染疫的情況下，醫生、記者、醫護人員究竟該自保還是救人？電影將於4月14日上映。


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