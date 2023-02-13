不明病毒爆發「無預警封院」！金馬影后《疫起》身陷恐懼

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入圍金馬獎最佳新演員曾敬驊，則飾演懷抱滿腔熱血的醫護人員：「因為這部電影，讓我更欽佩所有的醫護人員，有他們的犧牲與付出，才有今天的大家，也希望觀眾能藉由《疫起》看到我不同以往的演出。」與曾敬驊有精彩對手戲的台北電影節非常新人項婕如詮釋身在危險風暴的她，挺身而出對抗未知的病毒，並且堅守到最後一刻：「相信觀眾可以透過這部電影，理解那些別人的無能為力，以及同理每個人的困難處境。」
另外，片中飾演為調查病毒真相，不惜捲入封院風暴的記者金有中的金鐘視帝薛仕凌則說：「我的使命，是將真相抽絲剝繭為社會大眾報導事實，戰場上每個人都有自己的位置，觀眾可以透過《疫起》這部電影，反思若是你身陷其中，會做出什麼選擇？」
電影《疫起》描述草草結束工作，只想趕回家休息的醫院胸腔科主治醫師夏正（王柏傑飾），在離開醫院後，卻因為一位車禍重傷的急診病患而被緊急召回。夏正的病患，同時也是八卦媒體記者的金有中（薛仕凌飾），因收到風聲聽聞有不知名病毒在各大醫院爆發，為了挖掘獨家，積極的想找出感染源頭，而千方百計住院。男護理師安泰河（曾敬驊飾）與實習醫生李心妍（項婕如飾），為彼此相愛的熱血醫護人員，對自己的工作十分有熱忱，在醫院一待就是好幾天，病毒爆發時，不但遇上了無預警的封院，也面臨了被吞噬的人心，在大家都有可能染疫的情況下，醫生、記者、醫護人員究竟該自保還是救人？電影將於4月14日上映。