三上悠亞突認愛小鮮肉？高調放閃粉絲哭了 男方身分起底
日本暗黑女神三上悠亞，日前突然在社群平台公布與另一名不到20歲小鮮肉，在環球影城裡面約會高調曬愛，引發粉絲暴動，質疑是不是真的官宣認愛。對此，AV達人一劍浣春秋就出來幫忙滅火，解釋這只是一個約會的企劃，而男方的真實身分也隨之曝光，並請大家放心，「不是玩真的！」
娛樂中心/綜合報導
一劍浣春秋在《PLAYNO.1》論壇發文透露，這幾天一直收到關於「三上悠亞公開戀情了嗎？」的訊息，但翻遍三上悠亞的社群帳號都沒看到宣布戀情的隻字片語，「後來才知道原來是這支YouTube的影片。」原來和三上悠亞約會的男主角，是日本知名的YouTuber，擁有146萬訂閱數。
據悉，這位小鮮肉才19歲而已，就擁有異於常人的想法與創意，不僅找來各式各樣的大胃王拍片，也請到很多AV女優助陣，是一位很懂流量密碼的YouTuber，也和三上悠亞並非第一次合作，因此一劍浣春秋直言：「所以這是流量強者的連動企劃，不是玩真的。」
不過，由於三上悠亞先前曾說有個「會讓大家嚇一跳」的重大發表，至今還沒公布，仍讓粉絲們感到憂心，一劍浣春秋則表示：「可能還要再等她一下，暑假前一定會讓大家知道的。」（編輯：詹鎰睿）