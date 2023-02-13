黃鐙輝激烈罵聲遭鄰居關切　不怕擾民：有人說吵是鬧鬼

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兩人也被問到有小孩是否會吵到鄰居？蔡昌憲說其實很難避免，小孩很愛往地上丟東西，即使有鋪地墊也很難完全沒有噪音，謝麗金趕緊提醒：「不要當隋棠事件第2個。」黃鐙輝得意表示自己住1樓，樓下是停車場，所以完全不用擔心，「有人說吵那就是鬧鬼！」不過有一次，黃鐙輝真的被隔壁鄰居語重心長關切：「沒事吧？」原來鄰居前一晚聽到黃鐙輝家響徹罵聲，黃鐙輝自首：「吵到鄰居就是我，我昨天晚上打電動在罵隊友。」
農家子弟組的張耀仁，特別曬黑並且讓自己更精瘦，但是導演鄭文堂看過之後希望他黑得不均勻，所以等戲的時候他都會站在大太陽底下曬。方文琳最辛苦的是上妝，要畫黑、畫斑，原本自己半個月染1次頭髮，但是因為角色刻意留下白髮。劇中她和金曲歌王謝銘祐演夫妻，奪走謝銘祐演戲「第一次」，她透露有謝銘祐在，大家台語都好很多。
謝銘祐認為用台語演戲與用台語創作音樂最大的差別是在歌有旋律，歌曲的口白或詩都是用旋律表現。演戲口白的起伏、抑揚頓挫沒有那麼大。演戲有它獨有的腔調，但語氣則是唱歌的表現比較多元，他也笑稱做音樂比較賺錢但是演戲比較有趣，因為喜歡演戲推掉很多商演，快被公司開除。
劇中各有浪漫的感情線，蔡昌憲與喬湲媛共結連理，黃迪揚與梁湘華甜蜜相戀。梁湘華聽到自己得到角色當下非常驚訝，因為她在試鏡時聽到導演形容角色時，忍不住說：「我覺得她不是這樣的人。」導演聞言反問：「妳現在是在反駁導演嗎？」她心想死定了，一定不會被選上，結果導演贊同地說：「沒錯她就是一個不聽話的人。」
吳子霏與許莉廷飾演一對姊妹，在異鄉相依為命，吳子霏台語流利並能撰寫台文，她說大家台語都很好，還能交流各地腔調，非常開心。早前和連晨翔傳出緋聞，吳子霏被問到情人節行程，笑說：「沒有時間過情人節，都在拍戲。」許莉廷來自柯震東的經紀公司，被問到師兄破相傷勢復原如何？她說：「我還沒有見到本人，我看到的照片也不是當下的照片，但是他已經有在開始工作。」
而大反派江宏恩飾演壓迫鄉民的地方人士，他希望把角色內心矛盾無奈的一面呈現出來。適逢情人節，他也分享自己給老婆最好的禮物就是好好吃頓飯，好好照顧她，謙稱自己不夠浪漫，不會想其他花樣。家有2個美貌女兒的方文琳，提到情人節不反對女兒享受戀愛，但無法接受女兒外宿，「去哪過夜啊？女兒一定要回家。」