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黃鐙輝激烈罵聲遭鄰居關切　不怕擾民：有人說吵是鬧鬼

▲黃鐙輝（右）住1樓不怕吵到樓下鄰居，但曾因打電動遭隔壁住戶關切。（圖／公視台語台提供）
▲黃鐙輝（右）住1樓不怕吵到樓下鄰居，但曾因打電動遭隔壁住戶關切。（圖／公視台語台提供）

記者羅凌筠/桃園報導

公視愛情劇《鹽水大飯店》改編前農委會副主委戴振耀的年少時代，開鏡儀式今（13）日在桃園舉行，主角蔡昌憲意外發現自己跟張耀仁、黃迪揚的共同點，居然是小孩年齡一樣大，分別只差3個月而已，所以常常圍一圈交換育兒心得，一起分享親子餐廳，張耀仁、蔡昌憲、黃迪揚、洪毓璟4人還被封為鹽水F4（Father 4）。

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黃鐙輝與蔡昌憲在《艋舺》之後睽違13年合作，黃鐙輝表示兩人私下常約出去玩，但是現在還沒看到小孩，因為蔡昌憲兒子「小菜包」在疫情出生，不能探望，後來各自都很忙也沒空約，他現場立刻轉頭跟蔡昌憲討論其實等一下就可以約了，直呼：「乾爹都沒抱到，滿遺憾的。」

兩人也被問到有小孩是否會吵到鄰居？蔡昌憲說其實很難避免，小孩很愛往地上丟東西，即使有鋪地墊也很難完全沒有噪音，謝麗金趕緊提醒：「不要當隋棠事件第2個。」黃鐙輝得意表示自己住1樓，樓下是停車場，所以完全不用擔心，「有人說吵那就是鬧鬼！」不過有一次，黃鐙輝真的被隔壁鄰居語重心長關切：「沒事吧？」原來鄰居前一晚聽到黃鐙輝家響徹罵聲，黃鐙輝自首：「吵到鄰居就是我，我昨天晚上打電動在罵隊友。」

▲《鹽水大飯店》由許多新生代演員演出，左起蔡昌憲、喬湲媛、洪毓璟、梁湘華、許莉廷、吳子霏、張耀仁、黃迪揚共同演繹80年代的青年愛情故事。（圖／公視台語台提供）
▲《鹽水大飯店》由許多新生代演員演出，左起蔡昌憲、喬湲媛、洪毓璟、梁湘華、許莉廷、吳子霏、張耀仁、黃迪揚共同演繹80年代的青年愛情故事。（圖／公視台語台提供）
農家子弟組的張耀仁，特別曬黑並且讓自己更精瘦，但是導演鄭文堂看過之後希望他黑得不均勻，所以等戲的時候他都會站在大太陽底下曬。方文琳最辛苦的是上妝，要畫黑、畫斑，原本自己半個月染1次頭髮，但是因為角色刻意留下白髮。劇中她和金曲歌王謝銘祐演夫妻，奪走謝銘祐演戲「第一次」，她透露有謝銘祐在，大家台語都好很多。

謝銘祐認為用台語演戲與用台語創作音樂最大的差別是在歌有旋律，歌曲的口白或詩都是用旋律表現。演戲口白的起伏、抑揚頓挫沒有那麼大。演戲有它獨有的腔調，但語氣則是唱歌的表現比較多元，他也笑稱做音樂比較賺錢但是演戲比較有趣，因為喜歡演戲推掉很多商演，快被公司開除。

劇中各有浪漫的感情線，蔡昌憲與喬湲媛共結連理，黃迪揚與梁湘華甜蜜相戀。梁湘華聽到自己得到角色當下非常驚訝，因為她在試鏡時聽到導演形容角色時，忍不住說：「我覺得她不是這樣的人。」導演聞言反問：「妳現在是在反駁導演嗎？」她心想死定了，一定不會被選上，結果導演贊同地說：「沒錯她就是一個不聽話的人。」

▲方文琳（左）與金曲歌王謝銘祐搭檔演夫妻。（圖／公視台語台提供）
▲方文琳（左）與金曲歌王謝銘祐搭檔演夫妻。（圖／公視台語台提供）
吳子霏與許莉廷飾演一對姊妹，在異鄉相依為命，吳子霏台語流利並能撰寫台文，她說大家台語都很好，還能交流各地腔調，非常開心。早前和連晨翔傳出緋聞，吳子霏被問到情人節行程，笑說：「沒有時間過情人節，都在拍戲。」許莉廷來自柯震東的經紀公司，被問到師兄破相傷勢復原如何？她說：「我還沒有見到本人，我看到的照片也不是當下的照片，但是他已經有在開始工作。」

而大反派江宏恩飾演壓迫鄉民的地方人士，他希望把角色內心矛盾無奈的一面呈現出來。適逢情人節，他也分享自己給老婆最好的禮物就是好好吃頓飯，好好照顧她，謙稱自己不夠浪漫，不會想其他花樣。家有2個美貌女兒的方文琳，提到情人節不反對女兒享受戀愛，但無法接受女兒外宿，「去哪過夜啊？女兒一定要回家。」

▲溫吉興（左）、謝麗金演出在政治活動背後出錢出力的支持者。（圖／公視台語台提供）
▲溫吉興（左）、謝麗金演出在政治活動背後出錢出力的支持者。（圖／公視台語台提供）

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