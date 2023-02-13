情人節大破財！花市紅玫瑰單隻狂飆到80元 比平日貴3倍
疫情解封後的情人節，《NOWnews今日新聞》實際走訪台北內湖花市，可以明顯感受到熱鬧的採購氣氛與人潮。而情人節指標性的花朵「紅玫瑰」，更是在情人節前一週價格狂飆，永進花卉第二代負責人景志銘表示：「以為2022年的價格是天花板，沒想到今年突破天際，情人節前一週單隻批發價就要到80元，貴到說不說話來，直到情人節(2/13)前價格才稍微趨穩，回到單隻60元的情人節行情。」售價不菲，浪漫真的要花不少錢！
記者周淑萍/綜合報導
景志銘不諱言表示，每年情人節「紅玫瑰」價格一定會飆升，翻倍都算是合理，但近3年的價格卻越來越不尋常，以國產來說，去年批發價20支約1200元，當時已經嚇壞不少花商，正以為紅玫瑰的價格去年已經到天花版，今年出現了「頂樓加蓋」，情人節前一週，價格被喊到20支1600元，單支光是批價就要80元。
景志銘分析其中原因，可能和最源頭的花商有關，情人節前一週紅玫瑰沒有供應足夠的貨量，來到花市，批發商擔心情人節大檔期買不到花給下游的花店，只能硬著頭皮喊價，供需不平衡的狀態下讓紅玫瑰價格逐漸攀升。
即便每年情人節紅玫瑰價格飆狂飆，但依舊買氣超旺，景志銘粗估紅玫瑰在情人節銷量大約是整年度3成的銷量，情人節檔期更是主力，有4成的銷量都是紅玫瑰。最驚人的價格應該已經過去了，景志銘說，情人節(2/13)當周，紅玫瑰貨量回穩，平均批價單支約60元就能買到，但如果是平日，價格只要25元，擁有相同美麗的紅玫瑰。