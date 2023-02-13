謝金燕睽違12年返綜藝界 節目下馬威逼她成「鐵腿姐姐」
今（13）日實境節目《來吧！營業中》第二季宣布將於3月4日（六）全台首播，每週六晚間8點在TVBS歡樂台42頻道播出、晚間10點在台視接力播出。製作單位事前特別安排主持群，在北投山下相見歡，來一趟單車之旅，其中擔任藝術總監的謝金燕，也穿上兩截式運動裝，露出迷人腹肌。
記者侯家瑜/綜合報導
受封為「國民姐姐」謝金燕睽違12年重回綜藝界，首度破天荒加入實境節目錄製，以創意總監一職帶領修杰楷、楊銘威、王子（邱勝翊）、謝依霖（Hold住姐）、林莎、「機智男孩」黃柏峰和鍾岳、「PinkFun」珮含、「原子少年」蔡朕、孟維與羅奕傑，一同經營「星之沙龍」美髮店。
《來吧！營業中》製作單位特別安排主持群在北投山下相見歡，一行人原以為只是騎腳踏車、舒服地兜風出遊，殊不知迎來的是逼近3公里的騎乘挑戰，對比一派輕鬆、迫不及待出發的修杰楷，楊銘威則是不停抓著工作人員追問：「上坡路到底多不多？，王子甚至提出偷懶小撇步，直說用走得比較快。而穿著高跟鞋的謝依霖仍嘴硬表示：「美才是最重要的，騎車對我來說小case！」。
沿路的上坡考驗，讓平時有運動習慣的謝金燕自嘲成了鐵腿姐姐，一到終點甚至累到腿軟，所幸謝依霖一把「Hold住」她。蔡朕則是騎到哭著找媽媽，讓羅奕傑瞬間化身暖男，一邊與團員互換好騎的腳踏車，一邊照顧差點仆街的珮含，而除了有女神林莎「香汗淋漓」的福利之外，黃柏峰、鍾岳軒也身穿貼身車衣，展露精壯好身材。