冷空氣到門前！9縣市發布低溫特報 下探10度凍翻情人節
今年情人節（2/14）確定將有冷空氣南下攪局，建議民眾若要出門過節，記得衣服穿暖嚴防低溫天氣。中央氣象局指出，這波冷空氣將配合東北季風增強，除了南台灣平地地區不受影響外，其餘各地都會出現局部短暫陣雨，目前氣象局已針對9縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市2區域將出現攝氏10度以下低溫。冷空氣將一直持續到週四（2/16），不過幸運的是從週三（2/15）開始水氣逐漸轉乾，天氣轉為乾冷的型態。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員葉致均指出，明天開始冷空氣南下，加上華南雲系東移影響，各地水氣還是頗多，除了南台灣平地地區，中部以北、北部地區、東半部地區、南部山區都會有局部陣雨機率發生，南部平地也是多雲的天氣。
氣溫部分，今晚可能就會降溫不少，白天溫度最冷落在北部地區，來到攝氏14-19度。到了14日晚間氣象局就針對全台9縣市，包含新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣發布低溫特報，表示中部以北東半部及金門、馬祖，將有可能出現10度以下低溫；尤其新北市、基隆市有持續性攝氏10度左右或以下低溫，請當地民眾慎防。
一直到了週四冷空氣漸漸漸弱才有望回溫，北部地區高溫有望回歸攝氏20度，中南部地區則回歸正常溫度，大約落在攝氏23-25度區間。至於雨量部分，葉致均表示雖然氣溫回升，但東北季風依然沒有減弱，迎風面地區還是會有降雨情形，請民眾雨具還不要收起來。
至於這波冷空氣是否會到達寒流等級？葉致均表示「還不到」，海拔以上高山應也不會降雪，主要是因為低溫還沒抵達冰點，徒有旺盛水氣還不足以構成降雪門檻，想趁機度過雪白情人節的朋友們恐怕要失望了。