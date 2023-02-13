金融危機影響稅收更大　但疫情對所得分配負面影響恐更深

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財政部則以2020年為新冠疫青對我國的衝擊分析年，並與全球金融危機時做比較，結果發現整體稅收在全球金融危機受創較劇，與OECD國家相似。在全球金融危機時期，企業營運獲利及個人所得收入自前一年2008年下半年即開始受到衝擊，綜所稅復因調整課稅級距及扣除額影響，2009年連同營所稅減幅皆逾2成，而第3大稅的營業稅因金融業受創甚深，亦減10.3%，遂拖累整體稅收（包含社會保障繳款）減少7.7%，遠大於新冠肺炎時期的-1.7%，與OECD國家的受創態樣相仿。
此外，兩個時期的整體稅收占GDP比率皆年減1.2個百分點，但內涵並不相同。全球金融危機時期，名目GDP與總稅收均減，但後者降幅更深，2020 年新冠疫情時期，稅收雖減少，但名目GDP上升，主要稅目中，營所稅、綜所稅、營業稅等占GDP比率皆下降，證交稅上升，2020年貨物稅占GDP比率呈下降，2009年則呈上升。
財政部表示，百年大疫新冠肺炎對各國帶來健康、經濟等危機，在在考驗政府及產業的應變能力，各國政府在財政面祭出多項暫時性地延繳或減稅措施，雖對當時的稅課收入造成直接性衝擊，但尚不致造成永續性的稅損，且隨延繳稅額入帳，後續年度稅收反而有較大幅回升，OECD國家2021年含社會保障繳款的總稅收成長13.4%，我國亦然，2020年總稅收不含社會保障年減2.9%，含社會保障年減1.7%，但隔年隨主要稅目遞延款入庫，以及各項振興經濟方案發酵的挹注，總稅收隨即大幅翻升19.8%，含社會保障成長15.8%
整體而言，不論OECD國家或我國2020年新冠肺炎時期稅收受創程度均不若全球金融危機時期的嚴重，但財政部也提到，如同國際組織所警示，這次疫情對弱勢家庭及仰賴與人群接觸的餐飲、觀光等較低階民生產業衝擊較大，加上遠距經濟模式興起，對上述族群、乃至於一國所得分配的負面影響恐比想像中深遠，未來如何平緩所得差距，落實包容性成長，可能是各國政府須面臨的新課題。