中媒評論稱美獵巫「氣球打靶秀」　又批加拿大總理蹭流量

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中美因「間諜氣球」風波推遲布林肯訪中，雙方政府隔空言語交鋒不斷。深圳衛視旗下《直新聞》主筆吳蔚形容流浪氣球事件根本就是場「氣球打靶秀」，而加拿大領空的氣球則是打靶秀續集。
吳蔚質疑，為何是加拿大總理「下令」美軍F-22戰機開火，「難不成美軍還聽鄰國指揮？」，合理推斷就是拜登總統也下達相通命令，只是需要杜魯多「開綠燈」。從軍事指揮鏈來看，下令開火的肯定是美軍的三軍統帥拜登總統，「杜魯多頂多就是蹭了一下流量。」
不僅如此，他還指出有「消息來源」顯示，氣球被擊落後，北美部分地區的氣象數據出現異常，「所以也完全有可能是他們把自己氣象部門的探空氣球給幹下來了」
吳蔚表示，在美國擊落中方氣球事件中，最大的破綻就在於美國「軍方研判與政府決策」顯現出的前後矛盾。此前五角大廈稱氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅，但拜登還是趕在氣球飛出美國領空前將之擊落，這個矛盾反應「流浪氣球」事件邏輯上是個「政治決策」而非「軍事決策」。
另外，對於北美防空司令部所稱，此事件是美方收集中方情報，作為彌補對中國氣球認知空白的機會，吳蔚反譏這就是典型的「美式強盜邏輯」，「究竟誰在窺探情報？究竟誰在堂而皇之進行間諜行為？這也太耍流氓了！」。
針對美軍在8天內連續擊落4個高空飛行物，吳蔚批評接連上演的「氣球打靶」事件，越來越像是一場美式「獵巫」，是意識形態掛帥的濫殺無辜。