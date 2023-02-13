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何戎結婚第2年遇危機　苦勸老公們一招「5分鐘護一生」

▲何戎結婚第2年就遇危機。（圖／MOMOTV提供）
▲何戎結婚第2年就遇危機。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

資深媒體人何戎結婚超過20年，常常在社群分享婚姻經營之道，是大家心中的模範老公，日前何戎接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，以人夫的角度來闡述從婚姻中學習的經驗，更提到有句話是各位太太們，千萬不能說出口，有可能成為家暴導火線。

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▲何戎接受鄭偉柏專訪。（圖／MOMOTV提供）
▲何戎（右）接受鄭偉柏（左）專訪。（圖／MOMOTV提供）
老婆Kelly比何戎早3年出社會，期間不乏親朋好友幫她介紹不錯的對象，而且那時還經歷何戎當兵，他大讚Kelly秉持著一個觀念：「她認為在交往期間，只要沒什麼大問題，就願意等待。」何戎也分享自己在當兵時，每天會寫一封情書給Kelly，展現出即使在兵旅生活，仍願意花時間分享生活給對方，也避免因通訊不夠密切，而導致兵變等問題。」

即使夫妻生活看似美滿，何戎也有面對婚姻危機的時候，那時才結婚第2年，夫妻倆都在媒體業工作，上班時間正好錯開，就算Kelly醒著等何戎結束夜班回家，何戎忙了一天下來也不想說話，所以連好好聊天都沒辦法，導致Kelly當時就衍生「不如歸去」的想法，何戎在若干年後才意外得知這件事，他也感嘆當下第一反應竟是「我這麼好，怎麼可能」的念頭，反而不是在檢討自己。

何戎也藉此鼓勵各位老公們，即使工作再忙再累，也要努力5分鐘護一生，「當太太想要跟你聊天的時候，沒有關係，你就是花個3分鐘到5分鐘都好。」強調每天花點時間，彼此分享一下工作上的事情，是很重要的一件事。何戎認為無論是誰吵贏，結果絕對是雙輸的局面，一來是雙方吵架時，口頭上不免有尖銳的話語，尤其是相處久了，知道如何讓對方一刀斃命，何戎勸告大家不要把另一半逼到牆角，因為會狗急跳牆，並提到吵架時有些太太會說「你有種打我」，他表示千萬不能這樣講，何戎更提到有句話恐造成家暴導火線，就是「我就知道你沒種」，因為有種沒種這種事情不是靠這個決定，所有家暴的那個導火線，都是這樣來的，「有時候男人言語上面拚不過時，就只能用原始方式，當他力氣比你大的時候，就很容易就會失控。」

▲何戎（右）與老婆Kelly畢業後都從事媒體業。（圖／何戎臉書）
▲何戎（右）與老婆Kelly畢業後都從事媒體業。（圖／何戎臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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