何戎結婚第2年遇危機　苦勸老公們一招「5分鐘護一生」

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即使夫妻生活看似美滿，何戎也有面對婚姻危機的時候，那時才結婚第2年，夫妻倆都在媒體業工作，上班時間正好錯開，就算Kelly醒著等何戎結束夜班回家，何戎忙了一天下來也不想說話，所以連好好聊天都沒辦法，導致Kelly當時就衍生「不如歸去」的想法，何戎在若干年後才意外得知這件事，他也感嘆當下第一反應竟是「我這麼好，怎麼可能」的念頭，反而不是在檢討自己。
何戎也藉此鼓勵各位老公們，即使工作再忙再累，也要努力5分鐘護一生，「當太太想要跟你聊天的時候，沒有關係，你就是花個3分鐘到5分鐘都好。」強調每天花點時間，彼此分享一下工作上的事情，是很重要的一件事。何戎認為無論是誰吵贏，結果絕對是雙輸的局面，一來是雙方吵架時，口頭上不免有尖銳的話語，尤其是相處久了，知道如何讓對方一刀斃命，何戎勸告大家不要把另一半逼到牆角，因為會狗急跳牆，並提到吵架時有些太太會說「你有種打我」，他表示千萬不能這樣講，何戎更提到有句話恐造成家暴導火線，就是「我就知道你沒種」，因為有種沒種這種事情不是靠這個決定，所有家暴的那個導火線，都是這樣來的，「有時候男人言語上面拚不過時，就只能用原始方式，當他力氣比你大的時候，就很容易就會失控。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110