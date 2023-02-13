息影超過20年！影后陸小芬復出《本日公休》親曝原因
親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友主演。今（13）日舉行媒體聯訪，眾人在現場分享拍片心得及趣事，66歲的金馬影后陸小芬也親自說明，為何息影超過20年，會選擇再次復出演戲的原因。
記者黃雅琪/台北報導
金馬影后陸小芬坦言，之所以會接演電影《本日公休》理髮阿姨阿蕊一角，其實都是為了傅天余導演，另外在劇本上也成功吸引她：「因為劇本好呀！好的東西誰都想要，就像漂亮的女生，誰不愛看？」再次重返片場拍攝，陸小芬對於與新演員合作感到很興奮：「跟他們在一起拍戲，真的很有新的那種年輕的能量，很喜歡！無形中變得很年輕。」
「我把自己歸零，交給導演，把自己當新人。」為了完美呈現理髮阿姨阿蕊的人設，陸小芬開拍前下足功夫訓練，原本對自己非常有自信，沒想到特訓剪髮技術第二天手就流血了！但她只擔心會弄髒拍攝現場，笑說：「見紅就會發！」監製吳念真被問到選角原因，他說找陸小芬出演是因為年紀與主角阿蕊相仿，也到了能夠看清世事的年齡。吳念真看完片後表示十分高興與欣慰：「電影從另一個角度看台灣女性，自己寫得都很悲慘，這個媽媽很快樂。」