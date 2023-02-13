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高空氣球不稀罕？中國反咬：去年美方10餘次非法飛越領空

▲中國外交部發言人汪文斌稱，美國的「高空氣球」去年也10餘次非法飛越中國的領空。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人汪文斌稱，美國的「高空氣球」去年也10餘次非法飛越中國的領空。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

中美「間諜氣球」風波延燒，美軍在8天內連續擊落4個不明飛行物，原先國務卿布林肯訪中行程也因此推遲，外界預期美中關係改善，竟轉變為新的摩擦不斷。中國外交部發言人汪文斌今（13）就在記者會上表示，氣球飛過領空的情況「並不是甚麼稀罕事」，光是去年美國的高空氣球就10餘次非法飛越中國的領空。

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中國外交部今召開記者會，現場有媒體問及美國「高空氣球」飛過中國上空的情況，汪文斌則回應表示，美方的「氣球」非法進入別國的領空，並不是甚麼稀罕事。僅去年以來，美方的高空氣球未經中國相關部門批准，就10餘次非法飛越中國的領空，所以美方應當改弦更張，反躬自省，而不是抹黑指責中方。

汪文斌指出，美方濫用自身技術，對全世界包括美國的盟友來進行大規模無差別的監聽竊密，也是美方頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，損害中國的主權，並稱「中美雙方保持著必要溝通，關鍵是要通過冷靜、專業、克制的方式，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

《華爾街日報》則指出，氣球事件其實讓中美官員皆感到意外，因為時值中方正採取行動改善兩國關係之際。部分北京官員稱這一事件為「黑天鵝」事件，表示出乎所有人意料之外。

在布林肯和通知中國駐美大使館臨時代辦徐學淵氣球事件後，中國外交部和政府其他部門之間進行了緊急協調，最終公布一份由習近平簽署的聲明。聲明稱，該氣球用於氣候研究並偏離了航線，中方對這一事件感到遺憾。

報導提到，雖然按照北京方面的標準，中方這一聲明帶有罕見的「和解意味」，但未能阻止布林肯放棄訪中行程。

中國駐法大使盧沙野受法媒採訪時則表示，美國飛艇進入中國領空的情況已經發生了幾次，但每次中國都是低調處理，沒有炒作；接著又稱自己「並非該領域的專家」，只是在此次氣球事件發生後，看到了中國社交媒體上出現的一些報導和討論，「據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況」。

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