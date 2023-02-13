高空氣球不稀罕？中國反咬：去年美方10餘次非法飛越領空

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汪文斌指出，美方濫用自身技術，對全世界包括美國的盟友來進行大規模無差別的監聽竊密，也是美方頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，損害中國的主權，並稱「中美雙方保持著必要溝通，關鍵是要通過冷靜、專業、克制的方式，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」
《華爾街日報》則指出，氣球事件其實讓中美官員皆感到意外，因為時值中方正採取行動改善兩國關係之際。部分北京官員稱這一事件為「黑天鵝」事件，表示出乎所有人意料之外。
在布林肯和通知中國駐美大使館臨時代辦徐學淵氣球事件後，中國外交部和政府其他部門之間進行了緊急協調，最終公布一份由習近平簽署的聲明。聲明稱，該氣球用於氣候研究並偏離了航線，中方對這一事件感到遺憾。
報導提到，雖然按照北京方面的標準，中方這一聲明帶有罕見的「和解意味」，但未能阻止布林肯放棄訪中行程。
中國駐法大使盧沙野受法媒採訪時則表示，美國飛艇進入中國領空的情況已經發生了幾次，但每次中國都是低調處理，沒有炒作；接著又稱自己「並非該領域的專家」，只是在此次氣球事件發生後，看到了中國社交媒體上出現的一些報導和討論，「據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況」。