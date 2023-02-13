Joeman「業配手錶」也出事！網嗆降低素質　粉絲一看尷尬

吳淡如曬「電腦繪圖」！網見作品全傻眼　恐惹怒全台畫師

▲吳淡如曬出電腦繪圖作品，被網友質疑是在誤導大眾，搞不清楚「AI」的意思。（圖／梯梯文創提供）
▲吳淡如曬出電腦繪圖作品，被網友質疑是在誤導大眾，搞不清楚「AI」的意思。（圖／梯梯文創提供）

娛樂中心/綜合報導

58歲知名作家吳淡如，日前在臉書粉專曬出一張電腦繪圖作品，並開心分享這是她的第一張作品，結果卻被網友們質疑根本是「AI電腦繪圖」，也就是透過人工智慧算出來的圖片，並非實際動手操作的「電腦繪圖」，結果雙方爭論不休，也惹來許多專業人士批評，最終吳淡如爆氣發了好幾篇文章後，選擇不再回應。

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還原整起經過，吳淡如昨（12）日晚間在「每周一文」粉專貼出作品，「我剛剛在學電腦繪圖，這是我的第一張作品。」馬上被網友們質疑是在誤導大眾，「AI繪圖不能稱做電腦繪圖」、「把AI算圖當自己手繪，你不要騙不懂的人」，吳淡如則發文反嗆，「你看，酸民就是這樣，為了避免記者亂寫稿，趕快把這個不懂中文的人公布一下，我有說這個是我手繪的嗎？」

▲吳淡如貼出「電腦繪圖」作品，意外引發網友質疑，最後也惹怒不少畫師。（圖／翻攝吳淡如每周一文FB）
▲吳淡如貼出「電腦繪圖」作品，意外引發網友質疑，最後也惹怒不少畫師。（圖／翻攝吳淡如每周一文FB）
沒想到吳淡如怒氣難消，一連在臉書發了好幾篇文章以及作品，直言：「我平常有手繪壓克力的朋友習慣，粉絲團的都知道，看不懂中文的人來嗆什麼！請你對你的人生有意見，不要動不動來批評老人家，沒禮貌的小孩很多，我們要好好注重自己家教。真的是躲在角落製造垃圾，看不懂人話。」

最後吳淡如強調，「以後凡事用AI電腦繪圖，都會加上AI兩個字。AI就是人工智慧，你現在用的所有軟體，都有人工智慧。」並在留言區鼓勵「使用我推薦的那兩個寫作和繪圖的AI軟體！你也有可能當作家和畫家，發揮你的創意，那是人類的最大自由。」結果再度引發爭議，惹來好幾位畫師、藝術家不滿，與吳淡如的粉絲展開激烈的口水戰。

延燒至今，吳淡如也決定不再回應此事，由小編出面留言力挺：「淡如姐不再回應，不過我們會定期清除垃圾，跟這些沒有邏輯的人說話，越說越黑沒意思的！」留下濃厚的火藥味。（編輯：詹鎰睿）

▲面對爭議持續延燒，雙方堅持立場，吳淡如選擇不再回應此事。（圖／翻攝吳淡如FB）
▲面對爭議持續延燒，雙方堅持立場，吳淡如選擇不再回應此事。（圖／翻攝吳淡如FB）

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