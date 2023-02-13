疫情趨緩？韓國恢復發簽證隔日 中國入境落地陽性率歸零
中國在去年12月一改過去清零政策，造成新冠疫情大爆發，韓國政府宣布從1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，還得進行落地篩檢。不過隨著自中國入境旅客落地篩檢陽性率下降至2%以下，韓國自11日起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。韓國媒體指出，在發放簽證恢復後的隔天，來自中國旅客的落地陽性率歸零，疫情明顯趨緩。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部13日公布的數據，12日自中國入境旅客共有1047人，其中184人在入境後接受新冠核酸檢測，結果顯示無人確診感染。韓國於上月2日起對自中國入境旅客實施落地篩檢，本月4日落地篩檢陽性率首次為零，在11日起恢復發放中國民眾赴韓短期簽證後，12日的陽性率再次為零。
中國在去年12月一改過去清零政策，造成新冠疫情大爆發，多國政府隨即祭出針對中國旅客的入境管制措施，而韓國政府宣布從1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並要求登機前須提供陰性篩檢證明，入境也須接受核酸檢測。
韓國先前曾表明該措施將會延長至2月28日，但有鑒於中國境內疫情趨穩，也未出現高危險性的新變種病毒株，韓國自11日起恢復發放中國公民赴韓短期簽證，但仍維持中國入境旅客行前篩測與落地篩測、航班增班限制以及統一入境機場等相關性防疫措施。
另據多名外交消息人士透露，隨著韓國恢復對中國公民簽發短期簽證，中國方面也正著手準備恢復韓國公民赴中短期簽證審發，目前正在做最後技術準備，相關簽證工作很可能會在本週內恢復正常。