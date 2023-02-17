名家論壇》沈怡昕／《日麗》：她與老爸的「廉航」暑假

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《愛情，不用翻譯》由史嘉蕾喬漢森與比爾墨瑞飾演，在「東京柏悅酒店」（Park Hyatt Tokyo）片中少女與大叔擦出忘年戀火花；後者則是描繪一名縱慾且空洞的好萊塢演員，與被他拋棄的女人生下的十一歲女兒，共渡的夏日時光。兩部片的都可以「聞到」蘇菲亞柯波拉作品中濃濃的戀父情結。如果說，女兒是父親的前世情人，那父親就是女兒上輩子沒愛到的戀人，不是嗎？
《日麗》顯然也是一個戀父視角的故事，但看似恬淡的假日吉光片羽後，卻有著更多「醍醐味」。故事發生在導演 Wells 十一歲，當年爸爸三十歲。如今三十五歲，爸爸應該五十四歲了。在看到電影的結局前，女主角蘇菲說了一句令人印象深刻的台詞：「你不要打腫臉充胖子。」那是他跟蘇格蘭出身的父親 Calum 唯一的一場吵架，Calum 壓抑住了憤怒，這種憤怒也導向了全片巧妙設計的深核。而這個深核就是《日麗》的醍醐味。
歐魯旦尼斯肯定不是特別厲害的地中海度假勝地，他們住的也不是頂級連鎖飯店集團的昂貴房間。事實上，這間旅館甚至在 check in 的時候給錯房型，只以加一張小床彌補，整趟旅程飯店都在裝潢。我想，如果把他們的飯店比喻成，介於背包客棧的單人房，跟商務旅館特價房型之間，喜歡在台灣自由行的背包客可能還是較難理解。《日麗》父親被女兒嗆「打腫臉充胖子」是有原因的。
他們住得這種便宜旅館，應該是類似連鎖旅館集團的渡假酒店，但飯店的內裝卻看起來像是「Budget」酒店，也就是「宜必思」這類廉價酒提供的「快捷」子品牌。這種酒店沒有豪華裝潢、備品稀薄、房間空蕩，卻要佯裝成「大酒店」有燭光晚餐、歌舞表演、游泳池喝到飽酒吧。（這一段來的莫名其妙，要跟上面的打腫臉充胖子或深核結合一下）
住爛酒店、解開親子心結，似乎是「公路電影」的母題。如果《日麗》是一部公路電影，那《日麗》不免讓人拿公路電影之王德國名導溫德斯成名作《愛麗絲漫遊城市》（Alice in the Cities）來比較。《日麗》差就差在，一開始就「停滯」在度假目的地，無法靠著在偌大公路奔馳的移動風景、夜宿小鎮摩鐵，來「延遲抵達」不願面對的問題。
是什麼讓你不願意面對問題？是憤怒嗎，那是什麼原因令一個生命憤怒？貧窮嗎？令人憤怒的「自己的人生」其實早就抵達地中海彼岸，就這樣動也不動了一整個假期，就像 Calum 練習打的太極、就像天空中緩慢落下小女孩「卻不能參與」的滑翔翼運動。
假期中他們在幹嘛？逛市集，市集裡賣的地毯要八百英鎊。他們去潛水，女兒潛水搞掉爸爸用心良苦買的潛水眼鏡。爸爸很介意。但亂買的地毯不是比護目鏡貴更多嗎？當年的八百英鎊，筆者特別去查了歷史匯率，是三萬塊台幣。買了地毯、眼鏡、出了整趟度假的錢，還有爸爸 Calum 那台DV，他哪來的錢回去倫敦，照著他跟女兒說的大餅，開一間咖啡館呢？更別提那個他曾經嚮往的「音樂生涯」，我們可以猜他曾經是個樂手吧？
幸好，歐魯旦尼斯不是特別厲害的地中海度假勝地，一定夠是經濟實惠的。從旅館的一切這麼「經濟實惠」就看得出來。
但，從女兒的視角，老爸是決計不回愛丁堡（蘇格蘭首府）了。電影裡， Calum 由愛爾蘭新星 Paul Mescal 主演，蘇格蘭和愛爾蘭的口音其實是差很多的，但因為我們都不是當地人，Mescal 的模仿也差可擬一個搬去倫敦追音樂夢的樂手。選愛爾蘭出生的 Mescal 也是借用了他《正常人》的故事形象，一個被病妹虐的文學系窮小子，最後到大城市生活。從蘇格蘭去大城市，讓人想到電影《我們的英搖時光》，蘇格蘭出生艾倫麥吉的搖滾經紀人，挖掘了「綠洲」、「The Jesus and Mary Chain」。Calum 可能就是為了揚名立萬而搬去倫敦，但也可能之後都沒成公，只是另一個抹煞自己口音、做一份無聊正職的前「銳舞派對」（Rave Party）小子。
找上 Mescal 是「經濟」的選擇，既借用了《正常人》的口碑、角色形象當作支點，也讓愛爾蘭與蘇格蘭的差異化作電影的風味，這些都是《日麗》能夠幅射出跨越文化的宇宙性能量的關鍵因素。對我來說，這個故事中更具有經濟性，這裡的經濟性不是只談論角色的經濟能力這種「階級」背景，卻是透過「劇情結構」安排有效呈現導演思想的操作。
被各大影評稱為「深水炸彈」的《日麗》，其實相當巧妙的把劇情核心藏在電影結尾二十分鐘。在一百分鐘的篇幅中，前面可以說是「百無聊賴」，但卻靜靜的用碎片式的、回憶狀的濾鏡，鋪陳了不少事實，對我而言是階級地位、身份、家庭的資訊。丟資訊的速度非常慢，就像主角在片中打的「太極」。就是這，讓我想起蘇菲亞柯波拉，用濃濃的粉紅色眼鏡看「父親形象」《愛情，不用翻譯》、《Somewhere》。
其實《日麗》剛開場，筆者以為父親受傷打石膏的手，是自殺的傷，後段揭露落魄音樂人的設定，合理猜測父親其實脾氣不好，到處跟人打架。導演 Wells 節制的影像語言，把情緒深藏不露，前因後果也只能讓觀眾透過碎片式的回憶慢慢拼湊。觀眾若要理解為何父親 Calum 這麼憤怒，其實也要觀察導演 Wells 通過有效選角、有效故事結構安排、揭露度假地點、旅遊行程的鏡頭位置，才能理解父親這個角色的人生。但更重要的是，故事末段導演以已婚、人母的女同志母親身份，回望父親。這個「現身」使用的相當「經濟」，因為導演只有一次機會、他只用了一次、務必確保這一次的「現身」，讓這一個故事「有效」。
《日麗》從現在的角度，已經是小成本製作中，小兵立大功的典範故事。成功把 Paul Mescal 推上奧斯卡男主提名，證明了導演功力讓這個故事的情感核心輻射進觀眾心坎。從當年的小女孩蘇菲，到如今的人母女同志導演，女孩生命中經歷的「奮鬥」或許是另一個可以化為自傳式故事的勵志敘事。畢竟光想，從土耳其度假勝地離開之後的蘇菲，作為單親家庭小孩，要獲得昂貴的紐約電影學校文憑，找到首部長片資金，這中間可能遇到個困難、經歷的失敗，絕對不比爸爸當年的困境小。
導演 Wells 跟蘇菲柯波拉的文青風格確實相像，都通過瑣碎的回憶，堆砌出一座對父親形象的幻想沙堡。但仔細觀看導演 Wells 與含著金湯匙的蘇飛雅柯波拉完全不同，蘇菲雅柯波拉的戀父情結沒有太多壓抑，泛著金光渴愛片刻背後，就是「因為有錢所以善良的」可愛。當 Wells「挪用」名家蘇菲柯波拉的文體時，這種風格的移植目的是什麼？
還是說，如果故事外的蘇菲人生其實很順遂，那恐怕是一個更富故事性（或謊言）的故事；如果故事外的人生跟電影描述的一樣刻苦，那這就純粹是一個勵志故事了。
於是我們懂了為什麼 Wells 的故事要這麼「經濟」，那是一種武俠片式的，必須一刀解開全部心結的「庖丁解牛」精神。這種克制、極簡、文青的影像語言，也將會是未來藝術電影世界的主流；但電影外的這些背景故事，真的跟電影有關嗎？觀眾在這些電影上投射的個人生命故事，又真的跟這個故事的初衷有關嗎？最後一個問題，長大之後的蘇菲，有成功幫憤怒的父親報復這個世界的惡意了嗎？還是，蘇菲其實也沒有想要報復？為什麼？
●作者：沈怡昕／影評人
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