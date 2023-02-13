手搖飲搶情人節商機！時尚茶飲與傳統甜品展甜蜜滋味

巧克力可說是情人節送禮首選，除了各式各樣的巧克力商品，手搖飲業者也創新口味，開發出「雪頂法芙娜可可」，飲品嚴選高品質的小農鮮乳與法國進口頂級法芙娜可可製作而成，再搭配棕梠糖奶蓋，濃郁滋味完美融合，甜度也是恰到好處，符合現代人健康的需求，也非常受到情侶歡迎，喝在嘴裡、甜在心裡。
記者陳美嘉／高雄報導
近年在高雄茶飲界異軍突起的新品牌「芙奇茶苑」，將自製豆乳豆花加入飲品中成為主打品項，業者Eric表示，市面上的茶飲品牌千篇一律，於是他突發奇想，把豆乳豆花加入成為配料，讓消費者有多層次的口味享受，除了清涼爽口的飲料，也吃得到滑潤的豆花，獨特口味已吸引一群死忠粉絲。
Eric指出，自已喜歡喝紅茶豆漿，又希望有咀嚼感，所以把豆漿改成帶奶香的豆乳豆花搭配伯爵紅茶及珍珠鮮奶茶，並把招牌「豆乳豆花」命名為「芙奇」，也就是英文future的意思，期許未來透過獨家工法能在市場上闖出一片天，讓芙奇茶苑的品牌成為手搖飲新主流。
芙奇茶苑品牌風格走歐風路線，因此Logo就以芙奇伯爵作為設計發想，芙奇是自己手工做的豆乳豆花，帶有奶香，口感像布丁，讓時尚茶飲與傳統甜品碰撞迸出新火花，顛覆傳統豆花滋味，目前也結合手作粉粿與櫻花水玉，開發出多種不同口味，打造出全新風味的咀嚼系飲品，滿足喜歡嚐鮮的消費者。