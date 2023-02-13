蕭煌奇跑去「鐵板燒店打工」！地獄哏再發威：客人很滿意
46歲金曲歌王蕭煌奇，出道至今超過20年，由於罹患先天性白內障，一出生就失明，憑藉《你是我的眼》感動無數歌迷。不過，蕭煌奇最近相當活潑幽默，常常以此事自嘲，繼初春賞花照後，昨（12日）晚又再度貼出去鐵板燒店打工的照片，讓大家笑到不行。
娛樂中心/綜合報導
蕭煌奇在個人臉書曬出一張照片，並寫下：「今天來鐵板燒店打工，我的客人對我的服務非常滿意，下次記得來找我喔！包廂限定，謝謝犇鐵板燒，讓我一圓廚師夢！」可以看見戴著標配墨鏡的蕭煌奇，換上白色的廚師制服，模仿國外爆紅的灑鹽哥，嘴角還不自覺上揚，展現滿滿的幽默感。
照片一出，立刻搏取上萬名網友熱議，「來碗蝦仁炒飯」、「哥！太鹹了」、「老師！我有去吃！您還記得我嗎？！我是穿深灰色衣服那位！」、「留言推文小心啊」、「深度地獄哏」、「太狠了這男人，笑到不行」、「我快要無法分辨是不是反串了。」
事實上，蕭煌奇雖然一出生就罹患先天性白內障而失明，直到4歲那年動手術才恢復成弱視，勉強有些視力，但到了15歲那年，太愛打電動的他造成後天青光眼視神經萎縮，再度失明。不過他仍憑藉樂觀的精神，活得比別人更加精彩，除了在歌唱方面，蕭煌奇還是一位黑帶等級的柔道國手，也能靠著聲音遊玩體感遊戲，而且分數成績都不錯。（編輯：詹鎰睿）