一卡通九週年！「數據賦能 無限可能」特展登場

一卡通公司成立滿9週年，今(13)日舉辦「數據賦能 無限可能」特展開幕活動，特展即日起至2月28日於駁二大勇倉庫群P3-1倉庫展出，以iPASS一卡通的四大支付情境「交通搭乘、民生消費、生活繳費、社群互動」為主題，將為大家一一揭密一卡通豐富的全場域支付數據，到底隱藏多少有趣的生活樣貌，如何讓這些巨量的數據賦能，創造商業無限可能。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市長陳其邁出席時表示，一卡通因眾多的服務與使用據點，累積豐富多元的全場域數據資源，未來將透過有效率的整合，利用數據分析讓使用者能夠有更好的體驗，提供更多公共服務。高雄市政府作為一卡通公司的大股東，協助一卡通從電子票證到電子支付，再跨入結合金融科技領域，在市場策略與競爭中，不斷創新、加快腳步，應用在各個領域，提出更好的解決方案、服務模式與商業模式。
一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS MONEY電子支付用戶突破550萬名會員，使用場域超過44萬個據點，單月的轉帳金額和儲值金額也正式突破 100 億和200 億大關，兩者市佔超過7成，為目前國內收受儲值款項金額最高的電子支付系統，也是全台唯一電支電票全領域完整的金融科技公司。
此外，一卡通公司也積極打造數據中台，並宣布與凱絡媒體公司簽署精準行銷導客數據商業合作模式，同時也與緯謙科技公司簽署合作意向書，共同推動ESG綠色運具服務，將啟動一卡通全新的電子支付產業商業模式。