高球／四大滿貫賽之一　美國公開賽地點出爐

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2023年美國公開賽的在線球員註冊，將於2月22日開始，並將持續到4月12日（星期三）。USGA錦標賽首席執行官約翰·博登哈默表示，「美國公開賽為來自世界各地、數千名具有不同背景的職業和業餘高爾夫球手提供了通過當地資格賽和區域資格賽，走進正賽並獲得冠軍的機會。美國的高爾夫聯盟協會，以及歐洲、加拿大和日本的高球組織，在攜手打造一條通路，讓世界上最偉大的球員聚集在洛杉磯鄉村俱樂部，在那裡爭奪這場國家級的錦標賽冠軍。」
2022年在布魯克林鄉村俱樂部進行的美國公開賽，共有9265位球員申請參加資格賽；2014年的美國公開賽則創下了一個歷史紀錄，共10127位球員參加資格賽。
美國伊利諾伊州斯春田的Illini村俱樂部，將連續44年舉辦美國公開賽資格賽。加州棕櫚沙漠的Riverton (Wyo.) 鄉村俱樂部和Ironwood鄉村俱樂部將分別舉辦第25年和第22年的當地資格賽。科羅拉多州科林斯堡的Collindale高爾夫球場自2003年以來，一直是美國公開賽資格賽的主辦場地。
參加資格賽的選手需要差點指數不超過1.4，或者是職業選手。在美國，加州有14個當地資格賽賽場，是所有州中最多的；佛羅里達州將舉辦13場當地資格賽。
區域資格賽將在俄亥俄州哥倫布市；德克薩斯的達拉斯以及新澤西州的薩米特等舉行，都將使用兩個球場。在哥倫布，Brookside高爾夫鄉村俱樂部和The Lakes 高爾夫鄉村俱樂部將聯合舉辦區域資格賽，這是它們自1993年以來的第16次辦賽。去年在美國公開賽並列第7的鄧尼·麥卡錫（Denny McCarthy），就是從哥倫布市的區域資格賽里走出來的球員！獨木舟溪鄉村俱樂部南、北球場，將成為自1980年以來第18次作為區域資格賽場地。Bent Tree鄉村俱樂部和Northwood俱樂部將在2019年聯合舉辦達拉斯區域資格賽以來，今年二次攜手。
位於馬里蘭州羅克維爾的伍德蒙特鄉村俱樂部將在過去37年里第35次舉辦區域資格賽，其中北球場將連續第9次被使用。俄亥俄州的春田鄉村俱樂部將第14次舉辦區域資格賽。佐治亞州Ball Ground的鷹嶺高爾夫俱樂部、塔科馬鄉村高爾夫俱樂部將分別迎來第八次、第六次的辦賽。
美國公開賽區域資格賽，在1979年以來首次回到北卡羅來納州，選擇了位於達勒姆的Old Chatham 高爾夫俱樂部。位於距離洛杉磯中心的Hillcrest鄉村俱樂部以及佛羅里達州博因頓海灘的松樹高爾夫俱樂部，和Old Chatham一樣，也都將首次舉辦區域資格賽。
英格蘭沃頓希思高爾夫俱樂部，曾是2005年美國公開賽國際資格賽的舉辦場地。它的兩個18洞球場都是由洛杉磯鄉村俱樂部北球場的設計師——W.赫伯特·福勒(W. Herbert Fowler)設計的。今年，沃頓希思高爾夫俱樂部將舉辦第15次區域資格賽。日本大阪的茨城高爾夫俱樂部西球場以及加拿大多倫多的Lambton高爾夫鄉村俱樂部，也將成為國際資格賽的舉辦球場。茨城在2008年和2011年也曾舉辦過美國公開賽的國際資格賽。
在美國公開賽歷史上，肯·文圖里(Ken Venturi，1964年)和奧維爾·穆迪(Orville Moody ，1969年)是僅有的兩名從當地資格賽、區域資格賽一路披荊斬棘，最終走上美國公開賽並奪得冠軍的球員。吉尼·利特爾（Gene Littler，1961)， 朱利葉斯·波羅斯(Julius Boros，1963)， 傑里·佩特(Jerry Pate，1976)， 史蒂夫·瓊斯(Steve Jones，1996)，邁克·坎貝爾(Michael Campbell，2005)和盧卡斯·格羅烏爾(Lucas Glover，2009)都是區域資格賽里獲得正賽資格並取勝的美國公開賽冠軍。
2023年是美國公開賽75年來首次回到洛杉磯。霍根曾1948年在太平洋海崖的里維埃拉鄉村俱樂部，以72洞276桿(-8)的總成績，2桿優勢贏得了他四場美國公開賽勝利中的第一場。