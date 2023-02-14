HBL／小綠綠超狂逆轉秀　鍾欣旂扮演上帝奪大三元

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特別是前兩節各只得2分、第三節抱蛋的鍾欣旂，在「小綠綠」27：54及29：56兩度落後27分，旮幼亞馥球進加罰「三分打」，追成32：56進入第四節後，她先連得4分，接著飆進幸運擦板三分球，任、督二脈似就此打開，再進2分後手愈熱，率北一女步步進逼，連中鋒陳妍安都砍三分彈連拿5分，還41.2秒60：69只差9分。
隨後上演「鍾欣旂傳奇」，還37.8及27.8秒她連飆2記空心三分球，66：69咬住，南山先2罰不中，最後27.8秒領先3分，未採拖延戰術， 拖完24秒，反還在剩十幾秒時一次拋投、一記三分搶投都失手，搶下防守籃板的北一女快速前推，球傳給手熱得可以「燙傷人」的鍾欣旂，剩0.07秒再飆單節第4枚長程飛彈、也是連3記空心球，不可能任務後，69：69，雙方進入延長賽。
幾憑一己之力帶「小綠綠」殺進延長賽，且在OT完成逆轉，鍾欣旂說：「似是冥冥中的巧合，今早我們演練多項戰術，含一個小組得在1分半鐘內完成三分球37投中19，此役未節正好派上用場，且結果是好的。」
對37.8秒內自己連3外線含最後0.07秒一投追平，鍾欣旂說：「除了爽、還是爽，但其實整場我都很緊張，尤其追平球之前一投未中，最末一球委實沒啥把握，但還是進了。」
她說，前三節全隊都如中邪，怎麼投都不進，末節教練要大家改採犯規戰術，凍結時間兼賭南山罰球，單純想少輸為贏，不意竟賭對，落後27分逆轉，自己單節4外線飆18分、「大三元」，甚至延長賽造成南山3次8秒未過半場違例，都是她生涯頭一遭，但贏球是靠團隊，並非任何個人。
教練駱燕萍說：「前三節做什麼都不對，尤其面對南山守區域，我們攻勢受阻，三分徹底打鐵，後來索性祭出一些過往少用的戰術，含用犯規換取時間、不惜讓南山站上罰球線，卻收意外之效，落後27分大逆轉，更是我帶隊以來第一次。」
延長賽風向持續倒向北一女，特別是人手足、不斷輪替，體力拖垮南山，3分多鐘3度壓迫南山8秒未過半場違例，鍾欣旂雖未再進球，但4 隊友聯手拉出12：4攻勢，硬是奇蹟般翻轉戰局。
鍾欣旂之外，王詩涵12分、6籃板、3助攻、7抄截，米靖恩15分、11籃板「雙十」及4助攻、5抄截，「苦工」吳珮璿4分、12籃板，黃子芸8分、5籃板，張嘉凌7分、5籃板，都功在贏球。
高三隊長張嘉凌說：「大幅落後我們沒放棄，且堅持到底，拚盡每一分一秒，得以大逆轉，我們是很棒的團隊。」
南山去年12月預賽雖70：82輸給北一女，今天卻一路壓著對方打，36：19、44：24、54：27及56：29，看來OK，卻先在第三節末先被北一女追成24分差，末節再讓鍾欣旂上演個人秀，單節誇張的37：13扳平，OT再接管比賽。
高三中鋒張家瑄24分及最高19籃板，預賽起連8場「雙十」，射手劉芳瑜3記三分球12分、5籃板、2抄截，高二前鋒楊巧聿11分、10籃板 「雙十」及5助攻、2抄截，控衛陳孜綺9分、10籃板、6助攻、5抄截，高一菜鳥葉侑璇16分、6籃板、2抄截，都白忙一場。
領先27分被逆轉，賽後全隊爆哭，情緒稍整後陳孜綺、葉侑璇都同意，最後27.8秒仍領先3分，宜採拖延戰術，消耗秒數，因急的應是北一女。