NBA／勇士仍決定完成交易　GP II將帶傷重回衛冕軍

HBL／戒甜食減重不再愛哭　蘇天心「強迫長大」

▲淡商高二前鋒蘇天心三分球5投中2攻下HBL兩年來新高20分、5助攻。高中體總提供
▲淡商高二前鋒蘇天心三分球5投中2攻下HBL兩年來新高20分、5助攻。高中體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

尋求四連霸的淡水商工，13日靠第三節初一波16：0帶走，突破上半場小贏8分的僵局，最終86：50輕取北市南湖，未讓昨天首役意外1 分險勝永仁、結束跨11季對戰14連敗的南湖，有連兩場爆冷機會，高二前鋒蘇天心三分球5投中2攻下HBL兩年來新高20分、5助攻，含一、二節各1外線各拿9、5分，是上半場頂住對手反撲的關鍵，衛冕軍得以在111學年HBL高中籃賽女甲級八強複賽2連勝，一掃去年12月預賽末役輸陽明、中斷連勝的陰霾。

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185公分高三超級中鋒蕭豫玟19分、22籃板，開季連7場「雙十」，外帶新高6阻攻，但5罰僅1中，她解釋說，出手太硬太用力，上季冠軍賽MVP李恩芯16分及籃板、助攻、抄截各5，高二替補中鋒蔡菀娗7分 、10籃板、5助攻，溫心蕙8分、3籃板、4抄，郭雅玉7分、5籃板、3 助攻、2抄截，淡商多點開花，輕騎過關。

教練陳美莉說，幾名替補在蕭豫玟、李恩芯本季後畢業，下季得要當家，含180高一菜鳥中鋒廖秀珍在內，因而現在得「強迫長大」，多讓她們扛責任，她說，包括她自己當年還很菜，一樣也被「強迫長大 」扛教練之責。

開局一度落後，與南湖14：14扯平，上半場40：32小贏，第三節開局16：0後56：32領先24分，才徹底擺脫南湖糾纏，陳美莉笑說：「可能球員睡太多、反應變慢了吧。

話鋒一轉，陳美莉肯定蘇天心的表現說：「她系出名門，本就有這能力，尤其她很正向，未來值得期待。」老媽以前也是球員，現搖身一變而為「星媽」，從蘇天心台中東興國小啟蒙，到JHBL北市石牌國中、HBL淡商，一路跟在旁替女兒加持。蘇天心說：「國一、二時老媽會身體力行教我動作，但因她腰有傷，現比較少動，賽後母女討論溝通，卻沒少過。」 

預賽5戰蘇天心三分球共13投只中1，昨天複賽對普門5投0中，今天終於恢復準頭，她說：「第一投很重要，進了愈有信心，但防守太差得 改善補強，至於上季高一菜鳥被教練罵後愛哭，現已升高二，不能再軟下去，而為提升速度，最近減重，戒掉最愛的甜食，效率不錯。」

南湖得分都個位位數，教練孫韻筌說，缺乏昨天逆轉勝永仁的韌性，第三節被淡商一波帶走後，太快放棄，但大比分失利吞首敗，不會影響士氣，接下來仍會多搶幾勝，瞄準重返四強。

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