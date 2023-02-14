HBL／戒甜食減重不再愛哭　蘇天心「強迫長大」

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教練陳美莉說，幾名替補在蕭豫玟、李恩芯本季後畢業，下季得要當家，含180高一菜鳥中鋒廖秀珍在內，因而現在得「強迫長大」，多讓她們扛責任，她說，包括她自己當年還很菜，一樣也被「強迫長大 」扛教練之責。
開局一度落後，與南湖14：14扯平，上半場40：32小贏，第三節開局16：0後56：32領先24分，才徹底擺脫南湖糾纏，陳美莉笑說：「可能球員睡太多、反應變慢了吧。
話鋒一轉，陳美莉肯定蘇天心的表現說：「她系出名門，本就有這能力，尤其她很正向，未來值得期待。」老媽以前也是球員，現搖身一變而為「星媽」，從蘇天心台中東興國小啟蒙，到JHBL北市石牌國中、HBL淡商，一路跟在旁替女兒加持。蘇天心說：「國一、二時老媽會身體力行教我動作，但因她腰有傷，現比較少動，賽後母女討論溝通，卻沒少過。」
預賽5戰蘇天心三分球共13投只中1，昨天複賽對普門5投0中，今天終於恢復準頭，她說：「第一投很重要，進了愈有信心，但防守太差得 改善補強，至於上季高一菜鳥被教練罵後愛哭，現已升高二，不能再軟下去，而為提升速度，最近減重，戒掉最愛的甜食，效率不錯。」
南湖得分都個位位數，教練孫韻筌說，缺乏昨天逆轉勝永仁的韌性，第三節被淡商一波帶走後，太快放棄，但大比分失利吞首敗，不會影響士氣，接下來仍會多搶幾勝，瞄準重返四強。