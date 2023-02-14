NBA／若有適合的人選　勇士有計劃在買斷市場上簽長人

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對此Myers也坦言這確實是球隊的計畫，「是的，我們將會關注買斷市場，這很像去年的狀況。」他表示球隊上賽季能成功，Nemanja Bjelica等出色長人所提供的幫助絕對功不可沒，所以球隊會嘗試去找尋適合體系的人選。
像Kevin Love和Serge Ibaka這樣的經驗豐富的大個子，可能是許多人腦海中的潛在人選，但前提是他們能符合勇士隊的攻防模式，因為Steve Kerr不會因為需要高度，就將長人擺上場，他對勇士隊最終陣容有很大的話語權，。
David West、Andrew Bogut帶給了球隊高度和傳球視野，他們能夠扮演護框者和策應樞紐；JaVale McGee是出色的藍板手，籃下終結和下快攻能力也很棒，他是勇士曾期待Wiseman在冠軍球隊中扮演的那個角色。勇士若要引進的是一名傳統長人，應該就是在這兩種長人類型中進行挑選。
Myers認為他們是否引進一名球員，取決於教練團會不會用他，「如果我們簽下了一名長人，而教練團說：『他不是我們想要擺上場打球的人』，那不管他是7呎高還是8呎都沒用。任何買斷市場上的談話，都必須和教練團溝通合。因為如果他們不打算使用他，那為什麼要引進呢？」