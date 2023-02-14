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NBA／若有適合的人選　勇士有計劃在買斷市場上簽長人

▲勇士年輕中鋒James Wiseman。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士年輕中鋒James Wiseman。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

將213公分的年輕中鋒James Wiseman交易走之後，金州勇士接下來需要補強球隊的高度，而根據總經理Bob Myers在受訪時所做出的回答，他們應該會在買斷市場上尋找可能的人選。

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Gary Payton II能帶給勇士速度、運動能力和防守端所需要的判斷，但他只有188公分，勇士目前固定輪換上的禁區球員僅有Draymond Green和Kevon Looney，JaMychal Green可能算半個，勇士需要增加一些人手。

對此Myers也坦言這確實是球隊的計畫，「是的，我們將會關注買斷市場，這很像去年的狀況。」他表示球隊上賽季能成功，Nemanja Bjelica等出色長人所提供的幫助絕對功不可沒，所以球隊會嘗試去找尋適合體系的人選。

像Kevin Love和Serge Ibaka這樣的經驗豐富的大個子，可能是許多人腦海中的潛在人選，但前提是他們能符合勇士隊的攻防模式，因為Steve Kerr不會因為需要高度，就將長人擺上場，他對勇士隊最終陣容有很大的話語權，。

David West、Andrew Bogut帶給了球隊高度和傳球視野，他們能夠扮演護框者和策應樞紐；JaVale McGee是出色的藍板手，籃下終結和下快攻能力也很棒，他是勇士曾期待Wiseman在冠軍球隊中扮演的那個角色。勇士若要引進的是一名傳統長人，應該就是在這兩種長人類型中進行挑選。

Myers認為他們是否引進一名球員，取決於教練團會不會用他，「如果我們簽下了一名長人，而教練團說：『他不是我們想要擺上場打球的人』，那不管他是7呎高還是8呎都沒用。任何買斷市場上的談話，都必須和教練團溝通合。因為如果他們不打算使用他，那為什麼要引進呢？」

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