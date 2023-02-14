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情人節一覺醒來又變冬天！北部「濕冷地獄」放晴時間曝光

▲冷氣團配合華南雲雨區東移，不只氣溫下降，北部不少地區也出現降雨，體感上較為濕冷。（圖／記者葉政勳攝）
▲冷氣團配合華南雲雨區東移，不只氣溫下降，北部不少地區也出現降雨，體感上較為濕冷。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

昨（13）日中午過後，鋒面尾端掠過台灣北部，強冷空氣也開始南下，各地氣溫一路下滑，尤其以北部地區降溫情況最為明顯，今（14）日西洋情人節清晨已有10度以下的低溫出現，本日平地最低溫落在新北市的富貴角測站僅攝氏8.5度，且冷氣團配合華南雲雨區東移，全台雲量偏多，中北部、東半部、以及南部山區都有降雨的機會，預計明（15）日才會逐漸好轉，提醒民眾今日出門務必攜帶雨具，並做足保暖準備。

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中央氣象局指出，今日至週四（2/16）受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生，因此針對9縣市發布「低溫特報」；新北市、基隆市為「橙色燈號（非常寒冷）」，持續有攝氏10度左右或以下氣溫發生機率。台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣為「黃色燈號（寒冷）」，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲今日至週四受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣象局持續針對9縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象局提供）
天氣風險公司分析師林琮訓指出，冷空氣預期會影響到週四，以今明兩天氣溫會最低，型態上是由「濕冷逐漸轉為乾冷」，北部、東北部白天高溫只有攝氏14至16度，中南部攝氏19至22度，夜晚到清晨低溫中北部、東北部攝氏10至12度，南部、花東攝氏14至16度，尤其要注意明日夜間大氣偏乾，在靠近山區、河谷或局部空曠地區會有明顯的輻射冷卻作用發生，氣溫容易降到攝氏10度以下，整體來說北部、東北部全天感受寒冷，中南部則是日夜溫差大

降雨方面，今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的影響下，配合華南雲雨區東移帶來較多水氣通過，全台雲量偏多，中北部、東半部、以及南部山區有短暫陣雨的機會，中北部山區、基隆北海岸降雨相對明顯，累積雨量較多，因此建議今日外出時請記得攜帶雨具。水氣到了晚間會逐漸通過，明日大陸上的乾空氣移入，各地天氣會逐漸好轉，只有在迎風面北海岸至東北角、東半部地區有零星降雨的機會，其餘各地為多雲到晴的穩定天氣。

林琮訓提醒，下波冷空氣預估會在下週日（2/19）晚間到下週一（2/20）南下增強，預估強度上比這幾天的冷空氣還要弱，但仍有機會達到大陸冷氣團等級，不過由於時間尚遠，預報的不確定性大，還需要等待後續的密切觀察。

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