隋棠陷惡鄰風波！沉寂6天全家突露臉 粉絲一看心疼打氣
隋棠日前被鄰居指控放任小孩在清晨、深夜奔跑、嬉鬧，製造噪音，她發千字文強調孩子都在正常作息時間活動，也配合於地板加上海綿已近30公分厚等改善方法，但鄰居對聲音「高敏感」，要求沒有終點。事件被週刊爆出第六天，隋棠在臉書上傳和家人出遊的照片，才發布9小時湧入2萬人按讚，粉絲紛紛替她加油打氣。
娛樂中心／綜合報導
昨（13日）深夜，隋棠發文公布之前兩次義賣活動所得，共34萬元已全數捐出，另外，分享60多張近日一家5口及小孩外婆到司馬庫斯健行的照片，她從背後環抱老公Tony，雙眼笑到瞇成一條線，還有露出燦爛笑容的獨照，暫時拋開和鄰居間的不愉快。
隋棠開心寫下：「奧里寶包完成司馬庫斯10公里健行。」不少粉絲看到貼文，留言：「最喜歡看妳分享了！滿滿的正面能量」、「不管外面的紛紛擾擾，看著妳的文章及照片就是療癒！這就是初心」、「想給妳們全家按個讚」、「很正面的全家人，大自然真的是孩子們最好的老師」、「人美心美，難怪上帝總是這麼疼愛妳」！
針對與鄰居的噪音糾紛，由於隋棠和鄰居各有立場，溝通沒有共識，目前交由司法釐清真相，隋棠表示：「很遺憾每個人對於噪音的認知不同，但目前也就只能交由法律解決，因此我們也將不再對此事做出回應。」（編輯：楊穎軒）