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隋棠陷惡鄰風波！沉寂6天全家突露臉　粉絲一看心疼打氣

▲隋棠（後）被控訴是惡鄰居，沉寂6天在粉專更新近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠（後）被控訴是惡鄰居，沉寂6天在粉專更新近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

娛樂中心／綜合報導

隋棠日前被鄰居指控放任小孩在清晨、深夜奔跑、嬉鬧，製造噪音，她發千字文強調孩子都在正常作息時間活動，也配合於地板加上海綿已近30公分厚等改善方法，但鄰居對聲音「高敏感」，要求沒有終點。事件被週刊爆出第六天，隋棠在臉書上傳和家人出遊的照片，才發布9小時湧入2萬人按讚，粉絲紛紛替她加油打氣。

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▲隋棠和鄰居爆發噪音糾紛。（圖／NOWnews資料照）
昨（13日）深夜，隋棠發文公布之前兩次義賣活動所得，共34萬元已全數捐出，另外，分享60多張近日一家5口及小孩外婆到司馬庫斯健行的照片，她從背後環抱老公Tony，雙眼笑到瞇成一條線，還有露出燦爛笑容的獨照，暫時拋開和鄰居間的不愉快。

▲隋棠擁抱Tony。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠緊緊擁抱Tony。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠和家人到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲▼隋棠和家人及媽媽到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲▼隋棠和家人到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲▼隋棠和家人及媽媽到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠和家人到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠和家人到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲隋棠和家人到新竹爬山。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲同行的還有好友小嫻（中）。（圖／翻攝自隋棠臉書）
▲同行的還有好友小嫻（中）。（圖／翻攝自隋棠臉書）
隋棠開心寫下：「奧里寶包完成司馬庫斯10公里健行。」不少粉絲看到貼文，留言：「最喜歡看妳分享了！滿滿的正面能量」、「不管外面的紛紛擾擾，看著妳的文章及照片就是療癒！這就是初心」、「想給妳們全家按個讚」、「很正面的全家人，大自然真的是孩子們最好的老師」、「人美心美，難怪上帝總是這麼疼愛妳」！

針對與鄰居的噪音糾紛，由於隋棠和鄰居各有立場，溝通沒有共識，目前交由司法釐清真相，隋棠表示：「很遺憾每個人對於噪音的認知不同，但目前也就只能交由法律解決，因此我們也將不再對此事做出回應。」（編輯：楊穎軒）


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