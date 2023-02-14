名家論壇》黎榮章／侯友宜是國民黨新共主？

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反觀侯友宜，他近來幾波聲量小高峰，分別是侯在元旦談話提到「台灣不是強國的棋子」、媒體報導侯郭可能結盟、TVBS民調指藍營推侯或郭都能贏賴清德，還有侯友宜在年夜飯端餃子被綠營攻擊。這幾波聲量高峰，只有「強國論」是侯友宜主動拋出，單日聲量卻也只有4千餘則，且這番說法還遭綠營反殺，指侯發起疑美論，稱不上是一波成功的操作，其他三次聲量高點，侯都是被動受到討論，話題熱度也不甚持久。
由此可見，侯友宜較缺乏發動議題的能力，且他主動拋出的「強國論」引發議論後，侯友宜面對媒體追問，卻未正面回應，僅重申「台灣位居國際關鍵地理位置，也是經濟產業鏈供應最重要的地方，面對詭譎國際情勢，台灣有責任做好台海穩定與東亞局勢和平。」也因此侯友宜在新北市長選戰過程中就被綠營譏諷，侯面對各種質疑都以「好好做事」一句話來避重就輕帶過；而從侯友宜拋出「強國論」到他後續的回應，也可看出侯友宜一貫的這種回應方式，無法激起民眾討論熱情，所帶動的聲量很快就回跌。
進而比較侯友宜、郭台銘、朱立倫三人的情緒總聲量，可發侯友宜的好感度0.56，領先朱立倫的0.52、郭台銘的0.41。雖然侯的好感度領先朱、郭，但差距並不大，且在總量上，侯無法取得優勢，郭台銘的整體聲量是他的1.5倍。外界都認為侯民調高，但侯式發言風格無法帶動網路上的討論，且過去侯對四大公投案袖手旁觀的舊恨，讓藍軍側翼不願主動為他發聲，容易在大選居於下風。
另方面，兩岸、外交議題是總統選戰必考題，比較侯友宜、朱立倫、郭台銘在這些議題的聲量，分別為1.4萬則、2.5萬則、2.2萬則，可發現侯友宜不僅墊底，且明顯落後其他兩人。顯然正如許多政治評論所說，兩岸外交議題是侯友宜短板，警察出身的侯，一路以來的職務歷練，缺乏兩岸與國際事務的治理經驗。
不過，賴清德的兩岸論述目前也尚未定調，他過去自稱是「務實的台獨工作者」，讓國際社會對他疑慮未消，這雖然是藍營的機會，但侯友宜相較其他藍營可能人選，並沒有辦法證明自己處理兩岸外交事務的能力突出，這是他要挑戰更上一層樓的隱憂。
侯友宜若想成為2024國民黨總統候選人，首先須解決無法創造話題的困境，才能吸引選民關注，再者須加強自己對兩岸外交議題的論述，畢竟，地方首長可以只與各國駐台使節「社交」，但總統卻需要實打實地推動「外交」。
角逐大位得先取得黨內提名，侯友宜除補強自己社群、外交實力外，還需修補與黨內支持者的關係；過去他為了保持務實穩健、踏實做事的形象，在許多政治議題與黨保持距離，但要擊敗黨內競爭對手，侯友宜可能還需一些努力。
回顧侯友宜職涯發展，他因白曉燕命案聲名大噪，2006年被前總統陳水扁拔擢為警政署長，2010年獲朱立倫之邀擔任新北市副市長，一路以來都是受長官賞識而獲重用，並非政治金童類型的人物，未來他若要更上一層樓，除了自身的努力，還受國內外的主客觀氛圍影響，要說他已成藍營共主，恐怕言之過早。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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