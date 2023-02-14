《花邊教主》生完第四胎！產後同框《死侍》展現少女身材
好萊塢幸福夫妻檔代表，《花邊教主》布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、《死侍》萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），兩人在2012年結婚後育有3名小孩，前陣子布蕾克萊芙莉再度懷上第四胎，顯見家庭生活幸福美滿。一直到昨（13）日，布蕾克萊芙莉突然更新Instagram ，照片中的她肚子平坦已經順利「卸貨」，展現出曼妙體態。
記者黃雅琪/綜合報導
現年35歲的布蕾克萊芙莉昨日在Instagram 發文寫下：「Puppy Bowl Sunday 2023！been busy！」照片中的她身穿緊身牛仔長褲、黑色貼身背心，與老公萊恩雷諾斯和友人一同聚餐。對比先前懷孕挺著大肚子的模樣，布蕾克萊芙莉生完第四胎之後，身材火速回歸到產前模樣，令人難以置信她已經是「四寶媽」。
看見女神順利生產，許多粉絲也湧入留言祝賀「太棒了！小雷諾斯要來了」、「生完孩子怎麼變回原來的樣子？可以給女性們一些建議嗎！」、「嫉妒妳穿牛仔褲，我生完最後一個孩子是96個月前，但我仍然穿著緊身褲。」事實上布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯兩人都非常喜歡小孩，布蕾克萊芙莉曾經提到：「生小孩讓我感到更有自信，我從來沒有對自己的身體感到如此自在、自信。」