科技業裁員潮燒到台灣？　專家估：會有人力調整

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自去年下半年至今（2023）年，全球科技裁員潮一波接著一波來！Microsoft自去年10月裁員數百人，規模不大，但今年才剛開始，外媒就報導Microsoft第二輪裁員人數可能達1.1萬人，約為總員工人數的5%。臉書母公司Meta去年大砍1.1萬名員工，為總員工數的13%，為該公司成軍以來最大規模裁員，但沒想到裁員潮還沒停，現在傳出3月還會再有新一波裁員。
無獨有偶，亞馬遜同樣去年11月就宣布要裁員1萬人，主要集中在電子裝置業務、人力資源和零售業務，但到了今年，亞馬遜宣布總裁員人數逾1.8萬，比預期的還多，也是這波科技業縮編裁員浪潮中，人數最多的一次。還有雲端計算軟體大廠Salesforce去年員工數大增36%，但下半年需求放緩，11月宣布裁近千名員工，到了今年又宣布要裁員10%，總計近8000名員工丟掉飯碗。
Google母公司Alphabet今年也宣布將大動作裁員1.2萬人後，緊接著IBM全球裁員1.5%，影響人數估達3900人。另外，社群媒體Twitter職員砍半，裁了450人，佔總員工數4%，PayPal裁員2000人、Spotify也裁員600人。
而半導體大廠英特爾去年於加州裁撤200多人，呼籲員工放無薪假，今年壞消息又傳來，未來將有更多裁員。還有美光自去（2022）年就宣布要裁員10%，後來高層減薪，包括執行長 Sanjay Mehrotra減薪20%、執行副總裁減薪15%、資深副總裁減薪10%，且2023年高層獎金也暫停發放。
台灣美光員工也被裁 裁員潮擴及到台灣？
如今裁員潮實際行動開始擴及到台灣？有台灣美光員工在社群平台上透露，「前1小時還在開會，但下一瞬間中年失業」、「沒有預告期，直接請你交出識別證離開」表示從簽名到交出識別證離開，過程只花了10分鐘，連和同事說再見的機會都沒有。
針對國外科技大廠陸續裁員、放無薪假，金仁寶集團董事長許勝雄日前對外表示，觀察台灣電子業還沒有看到這樣的跡象，但包括惠普（HP）、戴爾（DELL）、微軟都有裁員，是否會影響終端的供應體系，要很小心觀察。
而大家都在看，這波裁員潮、無薪假是否會影響台灣？尤其美國人力資源調查機構Challenger, Gray & Christmas 1月初發布報告，指2022年12月科技業裁員最多，去年約9.7萬科技人失業，比2021年約13000激增649%，並預警科技裁員潮將會延續到2023年。如果今年裁員潮不斷，是否影響台灣科技產業？
針對台灣美光裁員事件，經濟部對外回應，美光全球母公司有業務規畫，但台灣裁員比例不像國外那麼高。因為台灣美光占全球集團業務的65%，是該企業的金雞母，有相當的人力需求。目前台灣美光預計採「遇缺不補」與「裁員資遣」兩大管道減少開支，預計裁6%，低於全球10%水準。經濟部之前甚至認為，台灣半導體專業人才和群聚效果，反而有機會吸引外商到台灣來投資。
確實，近年國際大廠如Google、亞馬遜、微軟、臉書（現為Meta）與IBM相繼投資台灣，日前半導體材料供應商大廠德商默克集團，也在高雄進行動土典禮，同一時間台積電、聯電、艾司摩爾（ASML）都持續在台灣徵才，到底美國科技裁員潮會不會擴及到台灣科技業？
美國科技業裁員蔓延？專家：不會擴及台灣科技業
為此，台經院研究員邱達生接受《NOWnews今日新聞》專訪時認為，美國與台灣要達到裁員的狀況其實不太一樣，美國科技產業會有這波裁員，主要是疫情期間太高估市場需求，因為看到未來需求沒有那麼多，才會有裁員的動作。至於台灣要裁員，還是會等到公司營收獲利真的減少或虧損，才會有裁員或無薪假的動作，因此他不認為台灣科技業會有裁員潮。
但邱達生也提醒，今年前兩季出口比較沒有能見度，以出口為導向的製造業，像部份高科技產業或傳產公司，因為有些訂單呈現年減兩位數，因此可能在第三季有人力配置的調整，但也不一定是裁員，可能是停止招聘或至少不會增加雇用的人手。
而實際看看台灣上市公司今年元月營收，全體上市公司營收總計3兆117億元，較去年同期衰退9.86%、近1成，主要為航運業、金融保險業及光電業衰退，但包括電子業、觀光事業及貿易百貨業都有成長，顯示台灣在這波科技產業中，相對穩定。
像是台積電元月營收達2000.51億元，在工作天數減少情況下，依然繳出月成長3.9％的歷史同期新高成績。鴻海元月營收也來到6604億元，月增逾4.9%，為歷年最旺的元月，年增逾48.1%，優於市場與公司預期。但接下來即將面臨電子業淡季，投資人如何趨吉避凶？
分析師謝晨彥之前接受《NOWnews今日新聞》專訪時就提到，美國大企業開始裁員，這個效應不會那麼快結束，要等到營運好轉或是消費信心恢復，根據2008年金融海嘯的歷史經驗來看，時間需要一年半左右，也就是說景氣不佳可能延續到今年下半年，甚至有些經濟學家認為2024年低迷的景氣才有可能反轉。
不過謝晨彥也強調，股市倒不一定等到2024年才會漲，因為企業上半年最壞財報陸續出爐後，下半年市況逐漸穩定、庫存回到健康水位下，有機會持續上攻，這段期間不妨可以針對有前景、有潛力，或獲利相對穩定的領域及產業領頭羊逢低承接，像是電動車、能源與綠電都是不錯的標的。