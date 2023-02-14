土耳其強震撼全球！台灣地震熱區曝光：「這裡」要小心
土耳其日前發生芮氏規模7.8強震，導致重大傷亡震驚全球！而同樣為處地震活躍區的台灣過去幾天也接連發生幾起地震，不免讓人擔憂台灣下一次的強震將在何時發生？事實上，從去年「918池上強震」出現後，部分學者就直接點名，位於西部地區的「嘉南平原」會是下個需要留意強震的地點！中央氣象局地震測報中心主任陳國昌也坦言，該地區是目前確實是氣象局觀察的「重中之重」，其中有3、4個斷層更是在多年累積能量的情況下，相當具有威脅！
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局去年曾發布全台44條斷層的發震機率圖，並提及台灣在未來50年內，發生芮氏規模大於6.5的地震機率高達99％，芮氏規模大於6.7機率為94％。而針對近期備受討論的「嘉南平原」，中正大學地震研究所副教授石瑞銓指出，，以歷史資料來看，嘉南地區上一次較大地震要追溯到1964年的「白河地震」和1906年的「梅山地震」，有幾個斷層已經長時間沒有錯動，所以現階段確實有一定的危險性。
石瑞銓說，嘉南地區在1906年發生芮氏規模7.1的「梅山地震」，其主要錯動的是「梅山斷層」，在1906年的前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，因此反推到現在，2022年和1906也有110多年的相隔，在長期累積能量下，自然成為關注焦點。此外，1964年引發「白河地震」的「木屐寮斷層」，其在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示是在17世紀，當時情況相當嚴重，若資料屬實，其實離現在也有一段時間，都是有錯動的可能。其餘包括上一次錯動時間在1946年的「新化斷層」、1941年的嘉義的中埔地震等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域。
陳國昌則強調，「嘉南地區有很多斷層，還有10個左右的斷層在人口密集區，其中有3、4個氣象局正密切注意，無論這些斷層潛勢高不高，在多年累積能量的情況下，確實要別注意，若真的發生大地震，大樓倒榻等嚴重災情都有可能發生，危害性相當大。」
此外，陳國昌也說，位於台北地區的「山腳斷層」屬於正斷層，雖然隨時都在在張裂，但危險性、威脅性比較低，要發生大地震醞釀時間很長，應該50至100年不會有錯動，不過若真的發生，台北地區可能會陷落，海水可能會由淡水河灌入，一部分地區會變成沼澤，且又是位於人口稠密區，但氣象局短時間內並不擔心。