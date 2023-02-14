《金牌拳手3》加長版預告曝！征服者康大戰《黑豹》反派

《洛基》系列電影最新篇章、麥可.B.喬丹（Michael B. Jordan）首度自導自演的《金牌拳手3》（Creed III），近日在美國超級盃賽事上曝光加長預告。阿丹尼斯克德（麥可.B.喬丹飾）在預告中對上過往的好友達米安（喬納森梅傑斯飾），兩人爭鋒相對，將展開一場史詩級的拳王之爭。麥可.B.喬丹曾演出《黑豹》片中的齊爾蒙格，喬納森梅傑斯則演過漫威電影裡的「征服者康」，兩名反派角色這回擔任主演，也增加不少話題性。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《金牌拳手3》描述拳擊界選手的故事。（圖／華納兄弟提供）達米安過去曾是拳擊天才，是阿丹尼斯小時候的朋友，但因一場街頭事件入獄多年，這同時也是阿丹尼斯揮之不去的過往。達米安在入獄期間持續關注著阿丹尼斯，看著他在拳擊界取得巨大成功，使得他心生敵意，便在出獄後重新與阿丹尼斯聯繫，回到拳擊擂台與阿丹尼斯爭奪拳王頭銜，試圖扭轉自己的人生。▲《金牌拳手3》電影海報。（圖／華納兄弟提供）在《金牌拳手3》片中，麥可.B.喬丹再度飾演阿丹尼斯，並同時走到幕後身兼導演及製片，除了呈現阿丹尼斯成功的事業及家庭生活，也揭露他在街頭長大的過往故事。飾演達米安的喬納森梅傑斯也分享，自己在學期間也曾因偷竊被捕、因打架受處分，他表示：「雖未曾入過獄，但也曾因年少時衝動行事而付出代價，所以很了解達米安的處境。」《金牌拳手3》3月3日IMAX同步在台上映。等了10年！影帝梁朝偉悄悄來台 吳念真證實：有約聚餐《花邊教主》生完第四胎！產後同框《死侍》展現少女身材《閃電俠》首支預告登場！「退休蝙蝠俠」重現江湖《鬼家人》笑死哭死「7大精彩亮點」！導演4招玩壞許光漢