黃大米打包火鍋挨轟　遊民本人讚好吃：我沒有生病

作家黃大米日前在臉書發文表示，與友人火鍋吃不完，把食材都丟下去煮，請服務人員打包後就拿到火車站送給遊民，被網友挨轟「毫無衛生觀念」，「送廚餘給人家還沾沾自喜」、「有心的話就買一碗新的」。黃大米今（14日）發聲透露，該位遊民吃完火鍋後沒有生病、很開心，「大家的建議我都聽到了！做的不周全的部分我下次會修正！」
娛樂中心／綜合報導
黃大米解釋，給遊民的食物是放了新食材下去煮滾，但湯底是她吃過，謝謝大家給的建議，下次會換新的湯底，「做的不周全的部分我下次會修正，但我在乎的是那位遊民是否健健康康？醒來後是怎樣的感覺？會不會因此不開心？則是我需要去關心的」，所以黃大米再次探訪那位遊民，對方告訴她吃的時候火鍋還是溫的，覺得很好吃，飲料也喝完，也沒有因此生病，很感謝黃大米。
向遊民確認完後，黃大米安心許多，「對於他還是健健康康，我感到很開心，我看到他乞討碗裡沒有錢幣，我問他今天有人幫助他了嗎？他說：『沒有，還沒開市。』他用開市兩字讓我笑了，我給了他一百元幫他開市，希望他能有美好的一天」、「很開心沒有造成他的困擾跟麻煩，感謝天地」！
黃大米希望有更多人繼續幫助弱勢，再次強調做的不夠周全的自己會改進，「謝謝最有資格對我丟石頭的他，最有資格罵我的他，沒有對我丟石頭，而是覺得吃得很開心，真的很謝謝！」高EQ面對批判和可能引發更大的爭議。
網友稱讚黃大米：「最棒的地方是除了能夠享受大家喜愛妳給妳的讚美，還能夠虛心接納來自不同聲音的指教（批評）！初心是善意的，或許有不周全的地方，但那都會是大米會更好的養分！」（編輯：楊穎軒）