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罵寇乃馨不會生！黃國倫還原真相　情人節懺悔：我是豬頭

▲黃國倫（右）、寇乃馨（左）日前在小S（中）的節目《小姐不熙娣》談到兩人爭吵的原因。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
▲黃國倫（右）、寇乃馨（左）日前在小S（中）的節目《小姐不熙娣》談到兩人爭吵的原因。（圖／翻攝自黃國倫臉書）

記者江芷稜/綜合報導

音樂才子黃國倫與寇乃馨結婚14年，夫唱婦隨的形象令人印象深刻，兩人前陣子錄製《小姐不熙娣》節目，談到吵架時的爆點，竟是黃國倫脫口「妳不會生小孩」，讓老婆氣到掉淚，主持人小S也笑稱可以離婚了。求生欲滿滿的黃國倫，今（14）日在臉書發表長文懺悔，透露不生小孩是夫妻共識，吵架時氣急敗壞才會語出驚人，選在情人節向老婆道歉，盼平息外界怒火。

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▲黃國倫曾對寇乃馨說：「妳又不會生小孩」，讓她當場爆哭。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲黃國倫曾對寇乃馨說：「妳又不會生小孩」，讓她當場爆哭。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
寇乃馨在錄影時自曝，心中有一個刺拔不掉，就是黃國倫吵架時說「妳又不會生小孩，妳也不會開車、也不會做菜」，預告播出後讓觀眾火大到不行，痛罵他是渣男。他事後在臉書鄭重澄清，還原吵架時說的是「妳是有多累？妳又沒像小S生3個小孩？人家才累吧，妳也不會開車，也不會做菜，不要跟我說妳是全世界最能幹、付出最多的老婆！」

一時衝動說的話招致批評，黃國倫自認咎由自取、活該被罵，心疼老婆真的很累，因為嫁給自己這樣一位自我中心又愛吹毛求疵的「評審」，「乃馨任勞任怨做了99分，我卻總是能挑出那少的一分，乃馨說，跟我在一起，好像一直在參加超偶選秀比賽，不停的考試！」

▲寇乃馨（右）經常陪伴黃國倫出國工作，是他有利的好幫手。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
▲寇乃馨（右）經常陪伴黃國倫出國工作，是他的幕後好幫手。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
黃國倫自嘲簡直是豬頭，某次去央視新節目發布會上，老婆急中生智以節目名稱創作了一首藏頭詩，獲得全場滿堂彩，卻被他評價「時間拖的有點長，還有一句沒有押到韻！」事後下場悲慘，他透露經常惹怒另一半，歷年來寫過許多悔過書、保證書、同意書，都快能裝訂成冊了。

▲黃國倫（左）發表長文向老婆懺悔。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
▲黃國倫（左）發表長文向老婆懺悔。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
經過這一次教訓，黃國倫許願以後不要再有機會寫悔過書，以聖經所說的「丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子便是愛自己」，承諾會對寇乃馨好，祝福對方情人節快樂，並曬出兩人的恩愛合照，獲得多數網友認同，希望他們互相扶持，以後能永浴愛河。


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