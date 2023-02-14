抓到了！「最美里長」愛上天團成員 鬧分手狠甩他巴掌
施語庭發跡自選秀節目，初試啼聲即獲林宥嘉、徐佳瑩的好評，闖出YT百萬流量，更在去年八月獲邀擔任八三夭「顛倒世界」巡迴演唱會台北場暖場嘉賓。在歷經與網紅西西歪離婚後，施語庭於情人節前夕寫下《餘人節快樂》這首閨密系失戀情歌，在這個充滿粉紅泡泡的季節不忘陪伴單身與失戀的朋友，也藉此整理情緒、告別自我懷疑與否定。而這首歌的MV更邀來八三夭團員霸天以及被媒體喻為「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝演出。
記者吳雨婕/綜合報導
施語庭在今年情人節前再度繳出一支作品，在這個成雙成對的節日裡以《餘人節快樂》，這首歌寫下獨身的心情。她提到，在寫這首歌時其實心裡的想法是「為什麼沒有給一個人的節日？」以及「一個人應該也要能好好愛自己、過得快樂」，因此她將這樣的心情記錄下來，也希望藉著這首歌寫出孤單的情緒，陪伴單身或失戀的人找到出口。
該曲MV邀來八三夭團員霸天以及新北市永福里里長陳紫渝演出，兩人在MV中飾演情侶，並且有一段分手戲，成為MV一大看頭，陳紫渝表示，這次能夠參與演出心情很期待也很興奮，而從沒參與過戲劇演出的她也是抱著學習的心情到場的，只不過有場戲要挑戰打霸天巴掌，讓她很擔心實際演出的時候會不會不小心打到。霸天也開玩笑說：「一開始接到這次邀約時本來很忙想推掉的，但一聽到可以跟紫渝合作後馬上答應挑戰，希望藉此踏出他從影的第一步！」