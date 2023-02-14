吳速玲情人節談前夫曹格 對愛情無感「43歲經不起跌倒」
歌手曹格與造型師吳速玲去年11月宣布離婚，吳速玲今（14）日情人節出席甜點品牌「Mr. August x Manuka Health麥蘆卡蜂蜜」開幕記者會，首次接受媒體訪問，談及前段14年的婚姻，她有問必答、態度大方，強調現階段對愛情無感，比較享受獨處的時光，不排斥會單身個10年，「畢竟我已經43歲，經不起再跌倒一次。」
記者侯家瑜/台北報導
吳速玲現在重心放在工作，「單身也很好，更多時間可以做自己想做的事情，目前就是享受跟自己獨處的時間和工作的狀態。」透露目前已經搬出來與其前夫分居，與對方也沒有房產的問題，「現在住在自己買的房，位於天母、北投一帶山上，我平常還滿孤僻。」
吳速玲被問到現在傷口復原狀況，她開玩笑說：「外傷看起來沒有！」強調就只是人生的一個階段，「難過的情緒一定會有，我會去面對傷口，不會逃避。」吳速玲透露平時舒壓的方式，就是開車去吃小吃，「我從小食量比大男生還大，可以吃便當2個、漢堡3個。」也說過年暴吃胖到57公斤，現在則是已經瘦到53公斤。
至於決定離婚的動機，吳速玲並無特別說明是誰主動提起，就是雙方都有共識，「沒有最後的稻草，就是坐下來聊聊，細節我已經忘記了，我半年前其實就有點念頭。」而談到曹格前陣子在網路上暴走的發言，吳速玲坦言會尊重他的發洩方式，未來若有機會，還是希望彼此成為能聊天的朋友，「他也是有他好的地方，希望之後可以當自在相處的朋友，這是我最大的期許，人生沒有什麼過不去的。」