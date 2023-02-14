足球沙漠何時遇甘霖？　西甲名帥：台灣缺一位瑪琳

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Edgar認為，與環境有很大的關係，「台灣棒、籃球環境發展成熟，且已經有多名球星，更重要的是有健全的體系，還有職業臉賽，所以多數人的首選不會是足球，因此這是我們現在要努力的方向。」
以家鄉西班牙舉例，Edgar提到，很多人從幼兒踢到老，球員很小就開始踢球，然而台灣足球文化還正在發展，有些球員8到11歲才開始接觸，雖然基本功和觀念有差，不過台灣小球員的企圖心非常強，這是好事，因此我們更要從球員小時候開始扎根培養，為未來奠定良好的基礎與觀念。
Edgar認為，台灣足球要被國人重視，必須從生活做起，民眾養成收看足球的習慣，讓足球變成生活的一部分。
Edgar更拿羽球舉例，「以前在西班牙沒有人從事羽球運動，更不會有人看羽球，但我們誕生出一名世界冠軍Carolina Marín(瑪琳)，他不僅橫掃歐洲，還拿下世界盃和里約奧運金牌，也讓西班牙開始重視羽球，甚至成立羽球學院。相對的，台灣也須要一名超級足球巨星，或許能讓台灣人更喜歡足球。」
Edgar 具有歐洲足球協會EUFA Pro教練資格，擁有17年足球教學經驗，曾任西班牙女子甲級聯賽 FC Levante Las Planas 總教練，更是台灣唯一EUFA Pro教練資格者。