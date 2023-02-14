王晴抱怨熱戀期過情淡　「奪命連環call」讓男友喘不過氣

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王晴說當時男友說公司出了很嚴重的問題，所以才會這麼忙，還拍下自己的行程表給王晴看，王晴怕男友騙她，就跟2人都認識的朋友圈裡打聽，朋友們也都幫忙證實男友的確很忙。 雖然朋友們要王晴多體諒，但因為她是個很需要男友陪伴的人，開始哭哭啼啼地打電話吵男友，訊息也是狂轟猛拚命傳，讓曾國城搖頭說：「這沒有一個男生會喜歡的，而且能跑多快就跑多快。」超沒安全感的王晴說到後來發現，自己在曖昧期時，就很在意對方有沒有辦法陪伴，跟空檔時能不能秒回訊息，這2個條件是她熱戀期，很重視的2個重點。
說到熱戀期，張秀卿一開始就放閃，笑說：「到現在還是，已經第9年了。」她還自豪說2人至今吵架次數不到3次，唯一會吵架的是就是老公動作很慢很會拖，2人如果要出門，常常都是張秀卿早早弄好，在樓下等老公。有次張秀卿等到受不了，就偷偷跑到房間看，才發現老公在吹頭髮，而且一吹可以吹上半小時，只要髮流沒吹好就重來再吹一次，後來一問才知道因為張秀卿一出門就會是眾人的目光焦點，為了可以撐得起張秀卿老公的身分，所以才刻意打扮。
張秀卿說她和老公維持熱戀期的祕訣，靠的就是裝傻和給老公面子，張秀卿表示老公小她12歲，出門在外在老公朋友面前一定對他百依百順，要讓其他男人看了就很羨慕。而且2人回到家後，張秀卿跟老公都有潔癖，張秀卿就會把2人的鞋子都擦乾淨再收好，接下來就去幫老公放熱水，平常還會幫有些白頭髮的老公染頭髮，除了做老公愛吃的料理，張秀卿甚至會自己包粽子，緊抓老公的胃，她說：「在家裡的時候把老公當兒子疼，但要默默不被發現。」