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台灣與西甲攜手　獨家引進青訓系統

▲ 台灣與西甲足球學校合作。官方提供
▲ 台灣與西甲足球學校合作。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

柏文健康事業與國際三大足球聯盟之一的西甲合作，獨家引進青訓系統教學課程，台灣西甲足球學校（LaLiga Football Schools-Taiwan）邀請西甲專業教練、技術總監Edgar Alborch Lozano來台傾囊相授，傳遞最新的足球觀念，也點出台灣足球目前最欠缺的東西，期望從現在開始向下扎根，創造出屬於台灣的足球文化。

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本次西甲足球學校寒訓營分為兩梯次，第一梯次吸引TCLS 臺北市都會樂活足球協會、新竹銀河射手足球俱樂部、拓荒者足球俱樂部成員南下取經，第二梯次則為一般小選手，所有名額瞬間秒殺，課程內容獲一致好評，迴響踴躍。

Edgar指出，西甲青訓系統與台灣有些不同，「TECHNICAL、TACTICAL、PSYCHOLOGCIAL及PHYSICAL四大元素是西甲青訓核心思想，課程設計包含四大元素，分別是技術（TECHNICAL）、戰術（TACTICAL）、心理（PSYCHOLOGCIAL）和體能（PHYSICAL），並以正向教練學（POSITIVE COACHING）為核心，提升學員自信心、主動性和勇於突破自我，讓熱愛踢球的孩子能夠全方位學習足球。

對於台灣小球員的印象，總監Edgar表示：「一開始球員足球概念還不太足夠，但我想要讓學員們瞭解西甲青訓核心的訓練概念，從開訓第一天到結訓，小朋友每天都在進步。」

西甲足球學校的開辦，希望讓足球文化與觀念從小開始扎根，Edgar表示：「如果足球在台灣變成熱門運動，政府大力推動運動，有好的環境讓踢球的孩子有目標，家長也看得到未來，大家都想要踢球，接著下一步就是提升教練水準，我們就是希望培養台灣足球文化，也相信未來台灣足球一定可以改變。」

被問到發展好足球最重要的部分是什麼？他回答道：「台灣幼兒足球有很多俱樂部，但比賽場次少，西班牙從4歲到6歲層級，每週都有比賽，除了平日的訓練之外，還必須透過比賽實戰來累積經驗。」

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