台灣與西甲攜手　獨家引進青訓系統

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Edgar指出，西甲青訓系統與台灣有些不同，「TECHNICAL、TACTICAL、PSYCHOLOGCIAL及PHYSICAL四大元素是西甲青訓核心思想，課程設計包含四大元素，分別是技術（TECHNICAL）、戰術（TACTICAL）、心理（PSYCHOLOGCIAL）和體能（PHYSICAL），並以正向教練學（POSITIVE COACHING）為核心，提升學員自信心、主動性和勇於突破自我，讓熱愛踢球的孩子能夠全方位學習足球。
對於台灣小球員的印象，總監Edgar表示：「一開始球員足球概念還不太足夠，但我想要讓學員們瞭解西甲青訓核心的訓練概念，從開訓第一天到結訓，小朋友每天都在進步。」
西甲足球學校的開辦，希望讓足球文化與觀念從小開始扎根，Edgar表示：「如果足球在台灣變成熱門運動，政府大力推動運動，有好的環境讓踢球的孩子有目標，家長也看得到未來，大家都想要踢球，接著下一步就是提升教練水準，我們就是希望培養台灣足球文化，也相信未來台灣足球一定可以改變。」
被問到發展好足球最重要的部分是什麼？他回答道：「台灣幼兒足球有很多俱樂部，但比賽場次少，西班牙從4歲到6歲層級，每週都有比賽，除了平日的訓練之外，還必須透過比賽實戰來累積經驗。」