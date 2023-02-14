台中建商看好南科房市善化再度推案 打造青年宜居新地標
台中知名建商「大任建設」繼2019年台南善化打響第一炮的「大任之翼」後，再度推出新作「大任之耀」，今(14)日於善化舉辦動土祈福大典，總經理阮文凱、台南市議員余祝青及地方仕紳皆到場參與動土大典，祈求興建工程圓滿順利。
記者林怡孜/台南報導
大任建設總經理阮文凱表示，大任建設以深耕新竹竹北的經驗，看好南科周邊市場，尤其是台積電的3奈米5 奈米製程建廠計畫更是令人期待，因此抱著最懂科技人的心再度推出新案「大任之耀」，不僅導入品牌對於創新以及美學工藝的追求，也與豪宅規劃大師級團隊合作，打造360度的景觀庭園及大器優雅的公設空間，想要成家的青年都有機會入手全方位優質好宅。
阮文凱說明，「大任之耀」使用全新工法，以靜壓式鋼板施工，雖然增加營建成本40%，但卻能大幅降低噪音，友善鄰里。此外，在建築規劃上也因後疫情時代，全戶採用「VAF空氣淨流系統」，透過正負壓循環，導入新鮮活氧、排除空氣中有害因子及異味。瑞士品牌的防疫電梯擁有緩釋濾網、紫外線光觸媒及雙重消毒殺菌技術，且為了降低接觸造成的染疫風險，採用語音呼叫方式，讓防疫更徹底。
「大任之耀」為地上15樓地下2樓的樓店建築，全棟112戶，規劃25坪~37坪，2~3房。「大任建設」用好宅挺青年成家，希望首購族不必先求有，再求好，一次就能擁有優越地段、優質設計、優選建材，讓家的品味一次到位。