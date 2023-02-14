明年才會啟動降息！法巴銀估美3月續升息　並看好黃金

法國巴黎銀行財富管理預期，美國、歐元區與日本在2023年將陷入溫和經濟衰退，中國則迎來復甦。同時，由於勞動市場緊俏，全球薪資將維持於高水位，因此，黏性通膨將持續一段時間，但全球總體通膨正在改善，2023至2024年的通膨預期將低於2022年。
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雖然日益加劇的市場波動較不可能輕易改變，但法國巴黎銀行認為，市場也迎來相比過去幾10年更高通膨與高變動的環境，而通膨和利率也將從近10年的高點開始下降，高漲的能源成本將加速能源轉型和提高能源效率相關投資，也歸納出5大投資主題，包括通膨和利率見頂後帶來的長期投資契機、聚焦新收益來源、把握市場波動中的機遇、新時代的投資策略，以及能源轉型概念。
法國巴黎銀行財富管理看好股票與固定收益市場，利差與殖利率也為投資等級信貸產品提供具吸引力的投資機會，包括具備良好現金流與穩健資產負債表的高品質股票標的；在不降低銷售量的前提下，提高產品售價的奢侈品品牌；為因應緊縮勞工市場、資安議題，並針對數位化與自動化投入更多資本的企業；在2023年受惠於美元貶值的新興市場股票。
股債市看好的跨資產投資標的則包括以美元計價的美國政府公債和長天期英國政府公債；美國與歐元區的投資級公司債；無限制債券基金；股息持續成長且體質穩健的公司標的及以收益為主的結構性商品。
有鑑於利率波動及通膨見頂等不確定性，2022年為過去10幾年以來全球債市和外匯市場最為波動的一年，「股6債4」比例配置的投資組合報酬表現也創下新低。對於可能陷入潛在性衰退的擔憂，全球股市已步入熊市，法國巴黎銀行財富管理也提醒，投資人不宜持有過多無法創造更多收益的現金，宜轉向投入私募股權、房地產、避險基金、結構性產品等另類資產，基於與股債的相關度較低，可達分散風險與降低投資組合波動的效果。
另一方面，法國巴黎銀行財富管理也看好有穩健現金流與股息持續成長的企業。同時，黃金則被視為對抗地緣政治風險、經濟與財務長尾風險的良好避險標的。當前美元正逐漸走弱，加上長天期債券收益率較低，使黃金再次受到市場投資人關注，尤其有利於持有非美元貨幣，像是歐元、英鎊、人民幣、日圓的投資人。對於風險承受度較高的投資人，可考慮投入受惠能源轉型需求的貴金屬，如銀與白金等。