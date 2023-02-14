彭華幹國道駕車「差點猝死」 心臟竟突絞痛到喘不過氣
資深媒體人彭華幹近日登上節目《樂活so much》，談起因心絞痛差點猝死的恐怖經歷，回想事發當天，一如往常開車去工作的他，心臟竟突然痛到喘不過氣，但由於車輛行駛於高速公路，不能立即停車，因此當時情況相當危急，所幸最後車輛順利切往外線道，讓彭華幹能稍作休息，才沒有造成不可挽回的後果，回想起這段經歷，他仍心有餘悸。
記者侯家瑜/綜合報導
彭華幹在節目上以誇張的肢體動作竄紅，敘事方式令許多觀眾留下深刻印象，他近日談到先前差點猝死的恐怖經歷，「時間推回至幾年前，當時正趕去電視台錄影，我駕車行駛於高速公路上，沒想到心臟竟突然絞痛到喘不過氣，就連穩住方向盤都相當吃力。」而處於內線道的彭華幹若要停下車，勢必得慢慢切往外線道，於是他右手就握著方向盤，左手捂住心臟緩緩地切車道，所幸最終順利抵達外線道。
終於停下車的彭華幹心裡卻無比慌張，心絞痛持續擴張，他試圖冷靜思考怎麼處理，腦中也閃過打119的念頭，最終他看到手邊有一瓶水，立刻拿起來一口氣喝掉，心律才漸漸恢復平穩，休息一陣子後並無大礙，安全將車子開離高速公路，而回想起這段經歷，彭華幹仍心有餘悸的表示：「這是我人生之中遭遇到最嚴重的一次猝死危機，好裡加在最後解除了！」對此，醫生也表示喝水可以緩解心絞痛一事，並沒有得到臨床實證，所以還是會建議患者身上需備著舌下錠（硝化甘油），「心臟不舒服的人也要定期回診，避免憾事發生。」