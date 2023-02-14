台灣燈會周邊商品開賣！熊大與熊讚首度攜手推聯名貼圖

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兔年不可少！燈會有它更「亮」眼
既然是兔年，兔耳造型的「兔耳燈」當然是不容錯過的周邊商品之一，不管是炫彩還是白色兔耳燈，簡單的DIY組裝就可以和朋友、情人、孩子一起享受兔耳燈的浪漫，成為燈會的一部分。此外，「光源兔玩偶吸鐵燈」把LED燈結合玩偶，除了尾巴處可以開燈的小巧思外，還內建磁鐵，只要將鐵片塞到衣服肩膀處，就可以讓光源兔趴在肩上一起逛燈會，萌度破表。
隱藏限定版周邊！去現場才搶的到
除了走可愛路線的「兔耳燈」之外，在燈會期間「松山文創園區」及「信義香堤大道」的周邊商品實體販售據點現場，還加碼推出隱藏限定款的「迷霧黑兔耳燈」，半透明黑色耳朵搭配全黑點點設計，呈現帥氣的時尚潮流風格，讓平時打扮較為率性、酷炫風格的人，也可以在逛燈會時與潮流同行。此外，「光源兔壓克力鑰匙圈」也是隱藏版商品，逛燈會千萬別錯過了！
燈會也講究環保！杯袋、帆布包必備
逛燈會免不了吃喝、採買，這時隨身若是有準備環保杯袋或是帆布包，可以省去塑膠袋，一起環保愛地球。由Prodigy所推出的「光源兔環保杯袋」以光源兔主視覺為發想，杯袋形式如同元宵節提著燈籠，在團圓美滿的節日，讓人充滿溫馨與感動，響應環保且實用，非常適合當紀念品。Ellipsis所設計的「提燈籠帆布包」特別用燈籠的形狀為概念，希望燈籠不是只有節慶使用完後就變成垃圾，日常使用起來也可以很可愛、實用。
大人小孩都有！穿親子裝同遊燈會
逛燈會一家大小一起出門，若是穿著相同的服裝，不僅吸睛也很好認人！親子品牌hahababy推出「經典文字光源兔親子雙面純棉外套＆雨衣」，讓逛燈會的家長和小朋友們穿上可愛的光源兔，一起陪伴不怕冬天的濕冷天氣。黑潮原創 kuroi-T也推出「夜光光源兔 | 成人長袖棉T&兒童棉T」特殊設計的夜光效果，讓光源兔在黑暗中也可以散發不同效果。
逛燈會伴手禮、設計商品帶著走
逛燈會除了欣賞各大展區的主燈、副燈以及各種展演之外，吃喝玩樂之餘，怎麼可以空手而回呢！有點秋食物工作室推出的「光源兔餅乾鐵盒Glowing Rabbit Cookie Tin」或是BnnBee當支蜜推出的「Bee Lighted Gift Set 蜂光乍現禮」都是伴手禮的好選擇。
享受質感生活、走文青風格的民眾，也可以採買「光源兔擴香木組」、「轉轉光源蠟燭」或是「光源兔存錢筒」、「光源兔隨身皂」、「2023台灣燈會形象夜光徽章」，愛打扮的女孩們還有「月圓光源兔耳環」可以選擇，可為燈會留下不一樣的回憶。
LINE貼圖快下載！LINE FRIENDS超人氣「熊大與兔兔」朋友們與熊讚陪你同遊燈會
除了各種豐富的周邊商品之外，今年台灣燈會還請出台北市的官方吉祥物、人氣超高的「熊讚」出來陪大家玩耍，LINE官方推出「LINE FRIENDS與熊讚同遊燈會」24款動態貼圖，讓熊大與最佳地陪熊讚帶著朋友們參加年度慶典到處吃喝玩耍，共邀民眾一起跟上腳步在聊天室揪團出遊。
（台北市政府廣告）
2023台灣燈會周邊商品實體販售據點
未來展區｜香堤大道北段，平日 14:00 – 22:00 / 假日 10:00 – 22:00
源展區｜松山文創園區 二號倉庫，平日 14:00 – 21:00 / 假日 14:00 – 21:00
中央展區｜10號服務台後方周邊商品販售櫃檯(僅販售部分商品)，平日 14:00 – 22:00 / 假日 10:00 – 22:00
線上購買
2023台灣燈會在台北 活動資訊
活動日期：2/5~2/19
活動時間：
週一至週四 : 14:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
週五至週日 : 10:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
官網: 2023台灣燈會在台北
燈會LINE官方帳號: @light.taipei 加入好友