走過外流風波！許薇安「情人節再加碼」 泡泡妙遮好身材
「國光女神」許薇安擁有精緻五官和E級上圍的傲人身材，在IG與Up直播上擁有著超高人氣，坐擁130萬粉絲力挺，去年才傳出送給粉絲的性感影片外流，導致討論度爆表。向來寵粉的許薇安，這次選在情人節前夕獻出大禮，入浴泡澡時，她突然開直播與粉絲做互動，好身材一覽無遺之外還差點走光。
記者侯家瑜/綜合報導
許薇安個性活潑外向，更不吝嗇大方展現好身材，情人節前無預警在個人IG上貼出限時動態，喊話將祭出直播福利，當晚果真兌現諾言，選擇在泡澡時進行開播，畫面中只見她圍著一條浴巾性感現身，傲人的E級上圍呼之欲出，性感指數令人噴血。
許薇安特別選在情人節前夕泡澡，一解孤單粉絲們的寂寞，她坦言：「其實十分害羞，是人生直播尺度最大的一次，相信有給大家留下深刻印象。」也提到因為只有包著一條浴巾就直接泡澡了，非常擔心會走光，過程中有幾次因為動作太大，浴巾不小心鬆開快掉下來，「好險有沐浴乳泡泡巧妙遮住，不然就真的要被看光光了！」身為話題女王的許薇安，去年才因為外流影片引發熱議，還曾莫名捲入感情糾紛，在Dcard上被男網友的伴侶誤會，只因該名網友手機內有許薇安穿著細肩帶背心的照片，竟然遭到對方誤會成出軌對象，令她十分無奈。